۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۲۶

نخست وزیر لبنان: داشتن بهترین روابط با ایران برای ما مهم است

نخست وزیر لبنان بر ضرورت توقف حملات رژیم صهیونیستی علیه این کشور و همچنین داشتن بهترین روابط با ایران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نواف سلام نخست وزیر لبنان در گفتگو با المیادین آنلاین تاکید کرد: ما به قطعنامه ۱۷۰۱ در کنار توقف تجاوزات علیه کشورمان پایبند هستیم و به تلاش‌هایمان برای توقف حملات اسرائیل و عقب نشینی کامل آن و آزادی اسرایمان ادامه می‌دهیم.

سلام بیان کرد: امروزه شاهد یک تحول گسترده در جهان چه در زمینه تعداد دولت‌هایی که کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسند و چه در خصوص افکار عمومی، هستیم.

وی اضافه کرد: روند اجرای توافق طائف در خصوص انحصار سلاح در دست حاکمیت باید ده‌ها سال قبل صورت می‌گرفت. هدف ما بازسازی کشور است که بر پایه ۲ ارتش نمی‌تواند باشد.

سلام گفت: اگر فداکاری‌های حزب الله و مقاومت ملی به صورت کلی چه قبل از این حزب و چه در کنار این حزب نبود مناطق جنوب لبنان آزاد نمی‌شد.

وی در خصوص ایران نیز گفت: ما به داشتن بهترین روابط با ایران اهمیت می‌دهیم اما این روابط باید بر اساس احترام متقابل و عدم مداخله باشد.

