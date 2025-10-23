به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک در مورد درخشش تکواندوکاران ما در روز اول رسمی بازیهای آسیایی جوانان بحرین گفت: اگرچه مسابقات از سه روز قبل آغاز شده بود در برخی از رشتهها اما امروز بعد از افتتاحیه اولین روز رسمی این رقابتها بود که تکواندوکاران ما در بخش ۱۵ موفق شدند غوغا کنند و ۶ مدال امروز برای کاروان ایران به دست آمد سه مدال طلا و سه مدال برنز و به تکواندوکاران و فدراسیون تبریک میگویم.
وی ادامه داد: ورزشکاران پومسه ایران موفق شدند در این مسابقات در رتبه اول قرار بگیرند با توجه به ۶ مدالی که گرفتن و ارزش این کار زمانی مشخص میشود که کره جنوبی در این رقابتهای امروز نتوانست مدال طلا کسب کند و این نشان است سطح بالای رقابتهای آسیایی جوانان بحرین دارد.
وی ادامه داد: امیدوارم این درخشش در روز اول مسابقات در دیگر رشتهها هم تکرار شود و کاروان کشورمون صاحب مدالهای بیشتری شود ضمن اینکه قبل از شروع رسمی مسابقات رشتههای پنجاک سیلات و کوراش موفق شدند ۵ مدال به دست بیارورند.
علی نژاد در مورد تدارک نوجوانان و جوانان حاضر در رقابتهای آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ گفت: برای تدارک کاروان سفیران امید تبعیضی با بزرگسالان قائل نشدیم ما دو رویداد مهم در پیش داشتیم یکی بازیهای آسیایی جوانان که الان در حال برگزاری و پس از این بازیها کاروان اعزامی کشورمان به بازیهای کشورهای اسلامی در ریاض اعزام خواهد شد و هر تدارکی برای کاروان اعزامی به ریاض در نظر گرفته شده بود برای کاروان نوجوانان و جوانان اعزامی به بحرین هم لحاظ شده بود.
نظر شما