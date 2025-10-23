علیرضا زمانپور در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع حادثه مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در خمینی‌شهر خبر داد و گفت سه نفر شامل یک زن ۲۸ ساله و دو کودک دختر ۴ و ۶ ساله بر اثر نقص در آبگرمکن منزل مسکونی واقع در خیابان یزدان‌پناه شرقی دچار گازگرفتگی شدند.

به گفته وی این حادثه حدود ساعت ۱۴:۵۲ روز اول آبان‌ماه رخ داد و بلافاصله پس از اعلام به اورژانس، دو واحد امدادی از پایگاه‌های نزدیک به محل اعزام شدند.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان افزود: تیم‌های امدادی پس از بررسی وضعیت عمومی مصدومان، اقدامات اولیه درمانی را در صحنه انجام دادند و هر سه نفر برای مراقبت‌های تخصصی بیشتر به بیمارستان ۹ دی خمینی‌شهر منتقل شدند.

زمانپور با تأکید بر لزوم بررسی دقیق وسایل گازسوز خانگی به‌ویژه آبگرمکن‌ها پیش از فصل سرما، هشدار داد که بی‌توجهی به نشتی دودکش یا نقص در تهویه می‌تواند در مدت کوتاهی جان ساکنان خانه را به خطر اندازد.