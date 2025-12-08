۴ نفر در داران بر اثر نقص آبگرمکن دچار گازگرفتگی شدند

علیرضا زمانپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه گاز گرفتگی اظهار کرد: این مسمومیت ساعت ۱۵:۱۸ امروز در کوچه چوب‌بُری داران رخ داد و بلافاصله پس از تماس مردمی، واحدهای امدادی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه یک خانم به همراه سه کودک ۳، ۹ و ۱۶ ساله به دلیل انتشار گاز مونوکسید کربن ناشی از نقص آبگرمکن دچار مسمومیت شدند. به گفته زمانپور، اقدامات درمانی اولیه در محل انجام و مصدومان برای ادامه درمان به بیمارستان شهید رجایی داران منتقل شدند.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان با هشدار درباره علائم و خطرات گاز CO، از شهروندان خواست ایمنی وسایل گرمایشی و آبگرمکن‌ها را پیش از استفاده بررسی و مسیرهای تهویه را به طور کامل باز نگه دارند.