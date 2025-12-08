  1. استانها
  2. اصفهان
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۴۲

۴ نفر در داران بر اثر نقص آبگرمکن دچار گازگرفتگی شدند

اصفهان - رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان از مسمومیت چهار نفر در داران بر اثر گازگرفتگی خبر داد.

علیرضا زمانپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه گاز گرفتگی اظهار کرد: این مسمومیت ساعت ۱۵:۱۸ امروز در کوچه چوب‌بُری داران رخ داد و بلافاصله پس از تماس مردمی، واحدهای امدادی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه یک خانم به همراه سه کودک ۳، ۹ و ۱۶ ساله به دلیل انتشار گاز مونوکسید کربن ناشی از نقص آبگرمکن دچار مسمومیت شدند. به گفته زمانپور، اقدامات درمانی اولیه در محل انجام و مصدومان برای ادامه درمان به بیمارستان شهید رجایی داران منتقل شدند.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان با هشدار درباره علائم و خطرات گاز CO، از شهروندان خواست ایمنی وسایل گرمایشی و آبگرمکن‌ها را پیش از استفاده بررسی و مسیرهای تهویه را به طور کامل باز نگه دارند.

