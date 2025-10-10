  1. استانها
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۲۷

۳ تصادف در  استان اصفهان ۲۱ مصدوم داشت

اصفهان - سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مصدومیت ۲۱ نفر در سه حادثه ویژه ترافیکی طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد.

عباس زمانپور در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع سه سانحه رانندگی در محورهای غرب و جنوب اصفهان طی ساعات شبانه‌روز گذشته خبر داد و گفت: در مجموع این حوادث ۲۱ نفر مصدوم شدند که حال چند تن از آنان وخیم گزارش شده است.

وی افزود: نخستین حادثه در ساعت ۲۳:۳۴ روز هفدهم مهرماه ۱۴۰۴ در محور داران به تیران روبه‌روی جعفرآباد رخ داد. در این سانحه سه خودروی پراید، پژو پارس و سمند واژگون شدند که بر اثر آن هشت نفر شامل دو دختر ۸ و ۱۴ ساله، دو پسر ۱۴ و ۱۵ ساله، دو خانم ۲۵ و ۳۷ ساله و دو آقا ۲۳ و ۴۳ ساله مصدوم شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان تصریح کرد: پس از اعلام حادثه، ۲ واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ و یک واحد هلال احمر به محل اعزام و مصدومان به بیمارستان بهنیا منتقل شدند.

زمانپور ادامه داد: دومین حادثه در ساعت ۰۱:۲۱ بامداد روز هجدهم مهر در مسیر اتوبان همت، پس از پل غدیر رخ داد؛ در این سانحه خودروی ام‌وی‌ام به دلیل انحراف از مسیر و برخورد با گاردریل به شدت آسیب دید.

وی اضافه کرد:در این حادثه پنج نفر شامل یک پسر ۱۹ ساله و چهار دختر ۱۸ تا ۱۹ ساله مصدوم شدند که با اعزام دو واحد اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان‌های الزهرا(س) و کاشانی اصفهان انتقال یافتند.

به گفته رئیس اورژانس استان اصفهان سومین سانحه نیز در ساعت ۱۶:۵۶ روز هجدهم مهر در محور بروجن به مبارکه رخ داد. در این تصادف زنجیره‌ای میان سه خودروی پژو ۴۰۵، پارس و ۲۰۶، هشت نفر شامل پنج مرد، دو زن و یک کودک دختر دچار آسیب شدند.

زمانپور اظهار کرد: پس از گزارش این حادثه دو کد اورژانس ۱۱۵ از پایگاه‌های مجلسی و بروجن و یک کد هلال احمر به محل اعزام و تمامی مصدومان برای دریافت درمان تخصصی به بیمارستان بروجن منتقل شدند.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان نسبت به افزایش تصادفات ناشی از خستگی، سرعت بالا و نقص فنی هشدار داد و از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین ایمنی، از رانندگی در ساعات پایانی شب بدون استراحت کافی پرهیز کنند.

