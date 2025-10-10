۳ تصادف در  استان اصفهان ۲۱ مصدوم داشت

عباس زمانپور در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع سه سانحه رانندگی در محورهای غرب و جنوب اصفهان طی ساعات شبانه‌روز گذشته خبر داد و گفت: در مجموع این حوادث ۲۱ نفر مصدوم شدند که حال چند تن از آنان وخیم گزارش شده است.

وی افزود: نخستین حادثه در ساعت ۲۳:۳۴ روز هفدهم مهرماه ۱۴۰۴ در محور داران به تیران روبه‌روی جعفرآباد رخ داد. در این سانحه سه خودروی پراید، پژو پارس و سمند واژگون شدند که بر اثر آن هشت نفر شامل دو دختر ۸ و ۱۴ ساله، دو پسر ۱۴ و ۱۵ ساله، دو خانم ۲۵ و ۳۷ ساله و دو آقا ۲۳ و ۴۳ ساله مصدوم شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان تصریح کرد: پس از اعلام حادثه، ۲ واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ و یک واحد هلال احمر به محل اعزام و مصدومان به بیمارستان بهنیا منتقل شدند.

زمانپور ادامه داد: دومین حادثه در ساعت ۰۱:۲۱ بامداد روز هجدهم مهر در مسیر اتوبان همت، پس از پل غدیر رخ داد؛ در این سانحه خودروی ام‌وی‌ام به دلیل انحراف از مسیر و برخورد با گاردریل به شدت آسیب دید.

وی اضافه کرد:در این حادثه پنج نفر شامل یک پسر ۱۹ ساله و چهار دختر ۱۸ تا ۱۹ ساله مصدوم شدند که با اعزام دو واحد اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان‌های الزهرا(س) و کاشانی اصفهان انتقال یافتند.

به گفته رئیس اورژانس استان اصفهان سومین سانحه نیز در ساعت ۱۶:۵۶ روز هجدهم مهر در محور بروجن به مبارکه رخ داد. در این تصادف زنجیره‌ای میان سه خودروی پژو ۴۰۵، پارس و ۲۰۶، هشت نفر شامل پنج مرد، دو زن و یک کودک دختر دچار آسیب شدند.

زمانپور اظهار کرد: پس از گزارش این حادثه دو کد اورژانس ۱۱۵ از پایگاه‌های مجلسی و بروجن و یک کد هلال احمر به محل اعزام و تمامی مصدومان برای دریافت درمان تخصصی به بیمارستان بروجن منتقل شدند.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان نسبت به افزایش تصادفات ناشی از خستگی، سرعت بالا و نقص فنی هشدار داد و از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین ایمنی، از رانندگی در ساعات پایانی شب بدون استراحت کافی پرهیز کنند.