رضائیان: انقلاب اسلامی برای تحقق توحید در بستر اجتماع شکل گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی رضائیان عصر پنج شنبه در دوره توانمندسازی آموزشی جهاد تبیین مربیان شبکه تربیتی نواحی سپاه، با اشاره به نقش رهبری در استمرار مسیر انقلاب اظهار کرد: وظیفه رهبری حفظ جهت‌گیری در جهت انقلاب بر پایه توحید است.

مدرس حوزه و دانشگاه افزود: در همه دنیا، زمین زمین بازی و امتحان است انسان خالق دارد، خوشحال می‌شود، اما اگر گفته‌های خالق برخلاف میلش باشد، اجرا نمی‌کند.

وی نقطه مقابل توحید را «من گفتن» دانست و گفت: رفتار ما هویت اصلی‌اش را از اصل ما می‌گیرد.

حجت‌الاسلام رضائیان با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «میزان رأی ملت است» اظهار کرد: انقلاب اسلامی خواست اکثریت در چارچوب شریعت است.

وی با بیان اینکه ساحت فکر، فضای اجرایی، و ساحت انگیزه‌ی قلب‌ها، سه عرصه اصلی تربیت هستند، گفت: ساحت فکر بر ساحت قلب و رفتار تأثیر می‌گذارد.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری؛ «این جنگ، جنگ بودن و نبودن است» تصریح کرد: انقلاب تحقق توحید است ولازم است سه ساحت قلب، فکر، روح پاکسازی شود.

حجت‌الاسلام رضائیان با اشاره به نسل جدید، خداجویی را فطری دانست وگفت: آزادی نسل جدید به گونه‌ای است که یادش رفته انسان به وجودی کمال‌گرا است تنها مصداق بهترینِ بهترین‌ها، نهایت کمال مطلق یعنی خداست.

وی با بیان اینکه علم و تجربه برخی از کارهای ما را انتخاب می‌کند، افزود: قانون باید ضمانت اجرایی داشته باشد. آزادی باید معمول باشد و منطق داشته باشد.

مدرس حوزه و دانشگاه ساحت قلب را معجونی بین فکر و حس بیان کرد و افزود: دین با خون امام حسین (ع) زنده است. باید فکر و حس را با هم همراه کنیم.