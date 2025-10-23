  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۴۱

طعم و رنگ پاییز در باغ مشهد

مشهد- سومین جشنواره عطر و طعم پاییز در باغ مشهد، عصر پنجشنبه با حضور شهردار و جمعی از مسئولان شهری افتتاح شد.

