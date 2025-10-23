https://mehrnews.com/x39pfv ۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۴۱ کد خبر 6632124 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۴۱ طعم و رنگ پاییز در باغ مشهد مشهد- سومین جشنواره عطر و طعم پاییز در باغ مشهد، عصر پنجشنبه با حضور شهردار و جمعی از مسئولان شهری افتتاح شد. دریافت 9 MB کد خبر 6632124 کپی شد مطالب مرتبط سومین جشنواره «عطر و طعم پاییز» مشهد برگزار می شود جشنواره طعم و رنگ پاییز در مشهد تمدید شد قلندرشریف: سومین جشنواره «عطر و طعم پاییز» در مشهد برگزار می شود برچسبها فصل پاییز مشهد شهرداری مشهد
