سومین جشنواره «عطر و طعم پاییز» مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مختاری اظهار کرد: جشنواره «عطر و طعم پاییز» از ابتدای دوره ششم شورای اسلامی شهر مشهد پایهگذاری شد و اولین بار در پارک جهانشهر برگزار شد.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهدمقدس بیان کرد: با استقبال گسترده شهروندان از این جشنواره، محل برگزاری در سالهای بعد به باغ مشهد منتقل شد و دو سال متوالی میزبانی این رویداد را برعهده داشت؛ امسال نیز سومین دوره آن با برنامههایی متنوع اجرا خواهد شد.
وی گفت: در جشنواره امسال بیش از ۲۰۰ گونه گل داوودی در رنگها و فرمهای گوناگون از سراسر کشور گردآوری و در قالب طرحهای هنری و چشمنواز در محوطه باغ مشهد کاشته خواهد شد تا فضایی مناسب برای پیادهروی، عکاسی و لذت بردن از مناظر پاییزی برای شهروندان و گردشگران فراهم شود.
مختاری ادامه داد: در کنار این جلوههای طبیعی، خدمات اجتماعی و فرهنگی متنوعی همچون بازیهای ویژه کودکان، کارگاههای آموزش شهروندی، مسابقات سرگرمکننده، بازیهای فکری و جنگهای شادی نیز با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری، روابط عمومی منطقه هفت، روابط عمومی سازمان و سایر دستگاههای دخیل ارائه میشود.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهدمقدس افزود: طعم پاییز نیز در این جشنواره بخش مهمی از تجربه بازدیدکنندگان خواهد بود. میوههایی مانند انار و محصولاتی که یادآور حس و حال پاییز هستند در غرفههای ویژه به شهروندان عرضه خواهد شد تا فضای جشنواره ترکیبی از رنگ، عطر و طعم فصل پاییز را به ارمغان بیاورد.
وی اظهار کرد: سال گذشته بر اساس برآورد و سرشماری انجام شده، بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار نفر از همشهریان و گردشگران داخلی در مدت برگزاری از این جشنواره بازدید کردند که نشاندهنده جایگاه ویژه این رویداد در تقویم فرهنگی و گردشگری مشهد است.
مختاری بیان کرد: امیدواریم امسال نیز با حضور پرشور مردم، این جشنواره به فرصتی برای نشاط اجتماعی و ارتقای هویت شهری تبدیل شود.
