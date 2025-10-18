  1. استانها
قلندرشریف: سومین جشنواره «عطر و طعم پاییز» در مشهد برگزار می شود

مشهد- شهردار مشهد گفت: سومین جشنواره عطر و طعم پاییز، مشهد از اول آبان ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا قلندر شریف اظهار کرد: آبان ماه امسال سومین دوره جشنواره «عطر و طعم پاییز» با برنامه‌هایی متنوع اجرا خواهد شد.

شهردار مشهد بیان کرد: در جشنواره امسال بیش از ۲۰۰ هزار گونه گل داوودی، بنفشه، همیشه بهار، مینا چمنی و گل کلم در رنگ‌ها و فرم‌های گوناگون از سراسر کشور گردآوری و در قالب طرح‌های هنری و چشم‌نواز در محوطه باغ مشهد کاشته خواهد شد تا فضایی مناسب برای پیاده‌روی، عکاسی و لذت بردن از مناظر پاییزی برای شهروندان و گردشگران فراهم شود.

وی گفت: در کنار این جلوه‌های طبیعی، خدمات اجتماعی و فرهنگی متنوعی همچون بازی‌های ویژه کودکان، کارگاه‌های آموزش شهروندی، مسابقات سرگرم‌کننده، بازی‌های فکری و جنگ‌های شادی نیز ارائه می‌شود.

قلندرشریف گفت: میوه‌هایی مانند انار و محصولاتی که یادآور حس و حال پاییز هستند، در غرفه‌های ویژه به شهروندان عرضه خواهد شد تا فضای جشنواره ترکیبی از رنگ، عطر و طعم فصل پاییز را به ارمغان بیاورد.

شهردار مشهد بیان کرد: امیدواریم این جشنواره که امسال از یکم تا دهم آبان ماه در باغ مشهد برگزار خواهد شد با حضور پرشور مردم، به فرصتی برای نشاط اجتماعی و ارتقای هویت شهری تبدیل شود.

