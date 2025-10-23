به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، صبا عزت آبادی عصر روز پنجشنبه ساعت ۱۷:۳۵ دقیقه به وقت محلی به مصاف حریفانی از چین، کره جنوبی، هند، ازبکستان، مالزی و مغولستان رفت و او در پرتاب اول، پنجم و ششم رکوردهای ۱۴.۱۶، ۱۳.۲۷ و ۱۴.۵۵ متر را ثبت کرد اما پرتابهای دوم تا چهارم او خطا شد.
بهترین رکورد شخصی عزت آبادی پیش از این مسابقات ۱۳.۸۳ متر بود و وی با پرتاب ۱۴.۵۵ متری رکورد شخصی خود را ارتقا داد.
کوری دی برویین از لهستان با ۲۰.۵۲ متر رکورددار جهانی و چن ژین ژائو از چین با ۱۹.۴۲ متر رکورددار آسیایی پرتاب وزنه در این رده هستند.
بازی های آسیایی جوانان - بحرین
پنجمی عزت آبادی در پرتاب وزنه با ارتقای رکورد شخصی
نماینده ایران در مسابقات دوومیدانی بازی های آسیایی جوانان، فینال پرتاب وزنه را با پنجمی تمام کرد.
