به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دوومیدانی بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین از عصر امروز (پنجشنبه) ساعت ۱۷:۱۵ دقیقه به وقت محلی در ورزشگاه ملی بحرین آغاز شد و محمدحسن درویشی در فینال ماده ۱۰۰ متر در گروه دوم با حریفانی از هند، مالزی، چین تایپه، چین، کره جنوبی، قزاقستان و تایلند به رقابت پرداخت و با رکورد ۱۰:۹۲ ثانیه به فینال این مسابقات صعود کرد.
وی در دور مقدماتی با رکورد ۱۱:۰۲ ثانیه به نیمه نهایی این مسابقات صعود کرده بود.
فینال دوی ۱۰۰ متر فردا (جمعه) ساعت ۱۹:۱۵ دقیقه به وقت محلی برگزار میشود.
هستی نوروزی دیگر نماینده کشورمان نیز عصر امروز (پنجشنبه) از ساعت ۱۷:۳۸ دقیقه به وقت محلی در مرحله مقدماتی گروه دوم به مصاف حریفانی از قزاقستان، فیلیپین، مغولستان، هند، تایلند، چین تایپه و امارات رفت و با رکورد .۵۸.۱۷ از صعود به فینال دوی ۴۰۰ متر بازماند.
لی جینگ از چین با ۵۰:۰۱ ثانیه رکورددار رده جوانان در آسیا و جهان است.
بهترین رکورد شخصی نوروزی ۵۷:۸۳ ثانیه بود.
بازی های آسیایی جوانان - بحرین
صعود نماینده ایران به فینال دوی ۱۰۰ متر در بازیهای آسیایی جوانان
درویشی در رقابتی نزدیک با ورزشکاران آسیایی به فینال دوی ۱۰۰ متر بازیهای آسیایی جوانان بحرین راه یافت.
