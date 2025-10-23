به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دوومیدانی بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین از عصر امروز (پنجشنبه) ساعت ۱۷:۱۵ دقیقه به وقت محلی در ورزشگاه ملی بحرین آغاز شد و محمدحسن درویشی در فینال ماده ۱۰۰ متر در گروه دوم با حریفانی از هند، مالزی، چین تایپه، چین، کره جنوبی، قزاقستان و تایلند به رقابت پرداخت و با رکورد ۱۰:۹۲ ثانیه به فینال این مسابقات صعود کرد.



وی در دور مقدماتی با رکورد ۱۱:۰۲ ثانیه به نیمه نهایی این مسابقات صعود کرده بود.



فینال دوی ۱۰۰ متر فردا (جمعه) ساعت ۱۹:۱۵ دقیقه به وقت محلی برگزار می‌شود.



هستی نوروزی دیگر نماینده کشورمان نیز عصر امروز (پنجشنبه) از ساعت ۱۷:۳۸ دقیقه به وقت محلی در مرحله مقدماتی گروه دوم به مصاف حریفانی از قزاقستان، فیلیپین، مغولستان، هند، تایلند، چین تایپه و امارات رفت و با رکورد .۵۸.۱۷ از صعود به فینال دوی ۴۰۰ متر بازماند.



لی جینگ از چین با ۵۰:۰۱ ثانیه رکورددار رده جوانان در آسیا و جهان است.



بهترین رکورد شخصی نوروزی ۵۷:۸۳ ثانیه بود.