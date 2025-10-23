دویدن ۱۸ کیلومتری قهرمان نداجا به مناسبت هفته تربیت بدنی در رشت

به گزارش خبرنگار مهر، ناوبان یکم نادر افشانی از پرسنل آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم (ع) و قهرمانان دونده نداجا در رشت به مناسبت هفته تربیت بدنی مسافت ۱۸ کیلومتری کمربندی شهر رشت را در مدت زمان یک ساعت و ۲۳ دقیقه پیمود.

این اقدام ورزشی با هدف ترویج فرهنگ نشاط، سلامت و تندرستی در میان کارکنان نیروهای مسلح و پاسداشت هفته تربیت بدنی انجام شد.

ناوبان یکم نادر افشانی از قهرمانان رشته دو نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است و تاکنون در مسابقات مختلف نیروهای مسلح و استانی، عناوین متعددی را کسب کرده است.