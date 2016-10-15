اماکن ورزشی آذربایجان غربی ۲۶مهرماه رایگان خدمات ارائه می دهند

اکرم مهدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح برنامه های هفته تربیت بدنی و ورزشی افزود: برنامه امسال هفته تربیت بدنی با همکاری ارگان های مختلف برگزار می شود که روز شمار این هفته با همفکری استانداری به دستگاه های مختلف ارسال شده است.

وی ادامه داد: مراسم زنگ ورزش، کوهپیمایی، پیاده روی و مسابقات کارکنان استان، افتتاح نمایشگاه و رژه هیئت های ورزشی، دیدار با استاندار و امام جمعه ارومیه، تجلیل از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی، تور دوچرخه سواری دریاچه ارومیه و سمینار پایگاه های قهرمانی کشور از جمله برنامه های این هفته است.

مهدی زاده پیاده روی کارمندان دستگاه ها، نمایشگاه تربیت بدنی و ورزش، حضور ورزشکاران جوان و پیشکسوت در برنامه زنده تلویزیونی اولدوز، دیدار مسئولین اداره کل با دانش آموزان مدارس و دانشجوهای دانشکده تربیت بدنی، برگزاری مسابقه ورزشی ویژه کارمندان، صبحگاه مشترک با نیروهای مسلح، حضور در مزار شهداء را از دیگر برنامه ها عنوان کرد.

دبیر هفته تربیت بدنی و ورزش در آذربایجان غربی با بیان اینکه برنامه امسال هفته تربیت بدنی با ابلاغ وزارت و با همکاری ارگان های مختلف برگزار خواهد شد اعلام کرد: ورزش، سلامت همگانی و توسعه پایدار، ورزش، نصاط و پویایی در مدرسه، دانشگاه و حوزه، ورزش، قهرمانان، جانبازان و معلولین و غرور ملی، کارمندان، کارگران، نیروهای مسلح و ایثارگران از مهمترین برنامه های روزشمار هفته تربیت بدنی است.

مهدی زاده ورزش، سلامت بانوان، ورزش شهروندی و محیط زیست پاک، ورزش، سلامت اجتماعی و جامعه عاری از اعتیاد و ورزش، روستائیان، عشایر و اقوام از دیگر روزشمار هفته تربیت بدنی است.

هم اکنون ۴۸ هیئت ورزشی استانی و ۶۳۲ هیئت ورزشی شهرستانی تحت پوشش اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی فعالیت دارند.

برنامه های متنوع هفته ورزش و تربیت بدنی امسال با شعار سلامت، افتخار و معنویت در ورزش از ۲۶ مهر ماه جاری تا یکم آبان ماه همزمان با سراسر کشور در آذربایجان غربی نیز برگزار می شود.