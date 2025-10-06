ناخدایکم کوچکیان: ورزش کلید ارتقای توان رزمی نیروهای مسلح است

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور ناخدایکم عباس کوچکیان رئیس تربیت بدنی نیروی دریایی ارتش و ناخدایکم صابر مسیح پور جانشین فرماندهی آموزش تخصصهای دریایی باقرالعلوم ع رشت، اولین دوره مسابقات کشتی ساحلی نداجا به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و انتخابی مسابقات ارتش های جهان، سیزم ۲۰۲۶ در سواحل مجتمع آموزشی شهید نامجوی حسن رود برگزار شد.

در مراسم اهدا جوایز به مقام آوران این رقابت ها ناخایکم کوچکیان رئیس تربیت بدنی نیروی دریایی ارتش با اشاره به اهمیت ورزش در ارتقای توان رزمی نیروهای مسلح اظهار کرد: ورزش از جمله روش‌های مهم تکامل جسمانی و اجتماعی محسوب می‌شود چرا که شرکت در فعالیت‌های ورزشی افراد را به هم نزدیک می‌کند.

وی افزود: ورزش یک روند آموزشی در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی برای فرد ایجاد می‌کند.

رئیس تربیت بدنی نداجا درباره نقش ورزش در سلامت روان گفت: ورزش علاوه بر اینکه ابزار ارزشمندی برای حفظ سلامتی جسمانی است، رابطه نزدیکی با سلامت روانی فرد نیز دارد.

ورزش نقش موثری در تربیت نیروهای مسلح دارد

ناخدایکم مسیح پور جانشین فرماندهی آموزش تخصصهای دریایی باقرالعلوم ع رشت نیز اظهار کرد: ورزش و فعالیت های حرکتی نقش موثری در تربیت نیروهای مسلح دارد و به عبارت دیگر رزمندگان و نیروهایی موفق تر هستند که دوره های ورزشی بیشتری را با موفقیت پشت سر گذاشته باشند و بتوانند در زمین، آب و هوا به اجرای رزم بپردازند و در بدترین شرایط آب و هوایی نیز استقامت بدنی خوبی داشته باشند.

گفتنی است؛ در این رقابت ها که با حضور ۲۲ ورزشکار از مناطق نیروی دریایی برگزار شد، تیم های رشت، انزلی و منجیل مقام های اول تا سوم را کسب کردند.