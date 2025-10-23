کانون‌ خادمیاران رضوی دشتی در جمع ۱۰ شهرستان برتر کشور قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین باغداری پنجشنبه شب در جمع خادمیاران رضوی شهر خورموج با اشاره به گستردگی فعالیت‌های فرهنگی، مذهبی و عقیدتی این کانون‌ها گفت: در شش‌ماهه نخست امسال بیش از ۱۰۰ برنامه در سطح شهرستان اجرا شده است.

مدیر کانون خادمیاران رضوی شهرستان دشتی افزود: طرح «چهارشنبه‌های امام‌رضایی» از جمله برنامه‌های شاخص است که تاکنون بیش از ۱۰۰ نوبت در مناطق مختلف شهرستان برگزار شده است.

باغداری با بیان اینکه کمک به نیازمندان از اولویت‌های کانون‌های رضوی است، اظهار کرد: در این مدت ۲۰ بیمار نیازمند مورد حمایت مالی قرار گرفتند، ۱۰ رأس دام برای قربانی تهیه شد، ۲۰۰ بسته معیشتی و ۱۵۰ بسته نوشت‌افزار میان خانواده‌های کم‌برخوردار توزیع شده است.

مدیر کانون خادمیاران رضوی شهرستان دشتی همچنین از اعزام زائران زیارت‌اولی و برپایی موکب ویژه ایام شهادت امام رضا (ع) در مشهد مقدس به‌مدت سه سال متوالی خبر داد.

وی تصریح کرد: شهرستان دشتی همواره جزو شهرستان‌های برتر کشور در حوزه فعالیت‌های رضوی است و در برخی شاخص‌ها در جمع ۱۰ شهرستان نخست کشور قرار دارد. با این حال، در برخی کانون‌های شهری نقاط ضعفی وجود دارد که باید هر چه سریع‌تر برطرف شود.