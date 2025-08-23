  1. استانها
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۵۴

برپایی موکب خادمیاران شهرستان دشتی در مشهد مقدس

دشتی- مدیر کانون خادمیاران رضوی شهرستان دشتی از برپایی موکب خادمیاران این شهرستان در دهه آخر ماه صفر در مشهد مقدس خبر داد.

حسین باغداری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موکب امام رضایی‌های شهرستان دشتی در دهه آخر ماه صفر با هدف خدمت‌رسانی به زائران امام رضا (ع) در میدان شهدا مشهد مقدس برپا شده است.

وی افزود: تاکنون بیش از ۱۰ هزار زائر امام رضا (ع) توسط این موکب پذیرایی شده‌اند و خدماتی شامل صبحانه، ناهار، شام و میان‌وعده‌ها به زائران ارائه شده است.

مدیر کانون خادمیاران رضوی شهرستان دشتی با اشاره به استقبال گسترده مردم از این موکب، خاطرنشان کرد: همشهریان می‌توانند جهت مشارکت در پذیرایی از زائران امام مهربانی‌ها و اهدا نذورات با موکب هماهنگ کنند.

