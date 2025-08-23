برپایی موکب خادمیاران شهرستان دشتی در مشهد مقدس

حسین باغداری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موکب امام رضایی‌های شهرستان دشتی در دهه آخر ماه صفر با هدف خدمت‌رسانی به زائران امام رضا (ع) در میدان شهدا مشهد مقدس برپا شده است.

وی افزود: تاکنون بیش از ۱۰ هزار زائر امام رضا (ع) توسط این موکب پذیرایی شده‌اند و خدماتی شامل صبحانه، ناهار، شام و میان‌وعده‌ها به زائران ارائه شده است.

مدیر کانون خادمیاران رضوی شهرستان دشتی با اشاره به استقبال گسترده مردم از این موکب، خاطرنشان کرد: همشهریان می‌توانند جهت مشارکت در پذیرایی از زائران امام مهربانی‌ها و اهدا نذورات با موکب هماهنگ کنند.