برپایی موکب خادمیاران شهرستان دشتی در مشهد مقدس

حسین باغداری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موکب امام رضاییهای شهرستان دشتی در دهه آخر ماه صفر با هدف خدمترسانی به زائران امام رضا (ع) در میدان شهدا مشهد مقدس برپا شده است.
وی افزود: تاکنون بیش از ۱۰ هزار زائر امام رضا (ع) توسط این موکب پذیرایی شدهاند و خدماتی شامل صبحانه، ناهار، شام و میانوعدهها به زائران ارائه شده است.
مدیر کانون خادمیاران رضوی شهرستان دشتی با اشاره به استقبال گسترده مردم از این موکب، خاطرنشان کرد: همشهریان میتوانند جهت مشارکت در پذیرایی از زائران امام مهربانیها و اهدا نذورات با موکب هماهنگ کنند.
نظر شما