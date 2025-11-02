باغداری: خدمت به مردم با نیت امام رضا (ع) جوهره فعالیت خادمیاران است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین باغداری عصر یکشنبه در نشست جمعی از اعضا و مدیران کانون خادمیاران رضوی شهرستان دشتی با ارائه گزارشی از فعالیتهای کانون خادمیاران رضوی شهرستان اظهار داشت: کانون از سال ۱۳۹۶ بهصورت رسمی و بر اساس ابلاغ آستان قدس رضوی فعالیت خود را در دشتی آغاز کرده است و تاکنون خدمات گستردهای در حوزههای اجتماعی، فرهنگی و معنوی ارائه داده است.
وی افزود: جوهره فعالیت خادمیاران رضوی خدمت به مردم با نیت امام رضا (ع) است؛ حتی کوچکترین خدمت، اگر با نیت رضوی انجام شود، ارزشمند و ماندگار خواهد بود. به همین دلیل، هر خادمیار تلاش میکند در مسیر رضای امام مهربانی را در میان مردم گسترش دهد.
مدیر کانون خادمیاران رضوی دشتی با اشاره به ساختار این مجموعه گفت: کانون شهرستان دارای معاونتهای فرهنگی، اجتماعی، رسانهای و بانوان است و در بخشهای مختلف از جمله کاکی و شنبه و طسوج نمایندگیهای فعال دارد.
وی از همکاری بخشداران و دستگاههای اجرایی در پشتیبانی از برنامههای رضوی نیز تقدیر کرد. باغداری با اشاره به طرح «چهارشنبههای امام رضایی» عنوان کرد: این طرح با هدف ترویج نام و سیره امام رضا (ع) در شهرستان اجرا میشود و شامل برگزاری محافل، ایستگاههای صلواتی و برنامههای فرهنگی و اجتماعی در محلات است.
وی بیان کرد: تاکنون ۴۶ نفر از خادمیاران شهرستان دشتی توفیق خدمت در آستان مقدس امام رضا (ع) را یافتهاند که این امر افتخاری بزرگ برای مردم شهرستان است.
مدیر کانون خادمیاران رضوی دشتی گفت: در حوزه بانوان نیز کانون دختران رضوی شهرستان فعالیتهای قابلتوجهی در زمینه تربیت نوجوانان، مشاوره خانواده و حمایت از بانوان بیسرپرست و کارآفرین انجام داده است و این کانون از سوی آستان قدس رضوی بهعنوان یکی از مجموعههای برتر شناخته میشود.
وی همچنین از همکاری رسانههای محلی در پوشش برنامههای رضوی قدردانی کرد و گفت: بسیاری از فعالان رسانهای شهرستان، خود از خادمیاران رضوی هستند و ارتباط مستقیم با رسانه آستان قدس رضوی دارند.
باغداری از توجه و حمایت فرماندار دشتی قدردانی کرد و افزود: افتخار میکنیم که مسئولان شهرستان با نگاه ایمانی و دینی، در کنار خادمیاران رضوی برای خدمت به مردم تلاش میکنند.
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