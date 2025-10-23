به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنگندههای رژیم صهیونیستی مجدداً دقایقی قبل عربصالیم واقع در نبطیه در جنوب لبنان هدف قرار دادند.
تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز به این حملات اشاره کرد.
این در حالی است که بعد از ظهر امروز جنگندههای رژیم صهیونیستی اطراف منطقه شمسطار وجنتا واقع در بقاع و همچنین منطقه بلندیهای الهرمل در شرق لبنان را بمباران کردند.
وزیر آموزش و تربیت لبنان در واکنش به این حملات تاکید کرد: حملات اسرائیل در نزدیکی ۲ مدرسه در شمسطار و بعلبک را محکوم میکنیم.
وی افزود: از کشورهای تأثیرگذار میخواهیم به تجاوزات اسرائیل علیه مدارس و غیرنظامیان لبنان پایان دهند.
شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اعتراف کرد که جنگندههای این رژیم ساعاتی قبل دست کم ۱۶ منطقه را در بقاع و دیگر مناطق لبنان بمباران کردند.
