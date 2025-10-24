حزب الله: دولت لبنان مانع تداوم حملات دشمن اسرائیلی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، حزب الله لبنان از دولت لبنان خواست که تحرک فوری با همه ابزار موجود برای پایان دادن به حملات متوالی رژیم صهیونیستی به لبنان به عمل آورد.

ابراهیم الموسوی، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان گفت: نیروهای دشمن اسرائیلی به تجاوزات جنایتکارانه خود در عمق خاک لبنان ادامه می‌دهند که این اقدام، نقض جدی خطرناک، تجاوزی آشکار و صریح و تداوم نقض مفاد اجرایی قطعنامه ۱۷۰۱ محسوب می‌شود. این امر، طرف‌های مسئول و ضامن اجرای توافق را در برابر مسئولیتشان برای مقابله قاطعانه با تجاوزات دشمن به حاکمیت لبنان قرار می‌دهد.

وی تاکید کرد: دولت لبنان و ارتش، موظف است با تمامی ابزارهای موجود، به سرعت برای پایان دادن به جنایات کنترل‌نشده صهیونیستی و توقف این تعرض مداوم به خون لبنانی‌ها و حاکمیت دولت بر اراضی خود اقدام کند.

الموسوی تصریح کرد: ادامه تجاوزات جنایتکارانه علیه لبنان و لبنانی‌ها از سوی دشمن، بدون انجام اقدامات تنبیهی بازدارنده از سوی جامعه بین‌المللی یا محکومیت دشمن و الزام آن به رعایت توافقات و تفاهمات، به مثابه تشویق آن به ادامه اعمال تجاوز است. این امر به حدی می‌رسد که به پذیرش ضمنی و همدستی با آن در سیاست کشتار، تخریب، پاکسازی و هتک حرمت حاکمیت تلقی می‌شود.