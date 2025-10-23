به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین رحمتالله صادقی شامگاه پنجشنبه در نشستی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و تجلیل از مقام امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب (مدظلهالعالی)، اظهار کرد: نیروهای عقیدتی و سیاسی، ستونهای اصلی پیشروندگی و پویایی بسیج هستند و وظیفه دارند ایمان، بصیرت دینی و سیاسی و روحیه ولایتمداری را در میان نیروها تقویت کنند.
وی با اشاره به ماهیت جنگ شناختی دشمن افزود: هدف اصلی دشمن، تضعیف اعتماد مردم به نظام و تزریق ناامیدی در میان نخبگان است. آنان میخواهند ملت ایران را در برزخ تردید و بیعملی نگه دارند تا از حرکت در مسیر پیشرفت باز بمانند.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه حضرت صاحبالزمان (عج) با بیان اینکه «در جنگ شناختی، تولید امید و باور به پیروزی، مهمترین وظیفه نیروهای مؤمن است» ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه اخیر، دشمن سه هدف را دنبال میکرد؛ ترساندن مدیران، ایجاد تزلزل در نخبگان و القای یأس در جامعه، اما ملت ایران با تبعیت از ولایت و حضور آگاهانه در صحنه، نقشههای آنان را ناکام گذاشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روایتی از امیرالمؤمنین علی (ع) گفت: «چهار چیز کمش نیز زیاد است؛ آتش، بیماری، دشمنی و خواب»، و تأکید کرد: غفلتهای کوچک و سستی در عبادت میتواند زمینهساز لغزشهای بزرگ شود. بسیجی باید همیشه بیدار، مراقب و اهل خودسازی باشد تا بتواند جامعه را در مسیر حق هدایت کند.
حجتالاسلام صادقی در پایان با اشاره به فرارسیدن یومالله ۱۳ آبان تصریح کرد: این روز، جلوهای از وحدت و نفرت ملت ایران از استکبار جهانی است. هرگاه دشمن، انسجام و آمادگی مردم را ببیند، از هرگونه خطا و تجاوز بازمیماند. رمز امنیت کشور، ایمان، وحدت و تبعیت از ولایت است.
نظر شما