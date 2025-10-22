به گزارش خبرگزاری مهر، محمد چکشیان معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آئین امضای تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری که با حضور علاءالدین ازوجی، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شد، با اشاره به اهمیت نهادینه‌سازی نگاه فرهنگی در برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی اظهار کرد: یکی از بحران‌های ما، تلقی حداقلی از فرهنگ است. فرهنگ نباید صرفاً در حد مراسم یا مناسک دیده شود؛ بلکه به تعبیر رهبر معظم انقلاب، فرهنگ زیربنای همه عرصه‌هاست.

وی افزود: بسیاری از حرکت‌های اساسی در حوزه اقتصاد، سیاست، فناوری و تولید، در نبود زیرساخت‌های فرهنگی لازم، به نتیجه نمی‌رسند. همان‌گونه که آقای دکتر ازوجی اشاره کردند، سرمایه اجتماعی هدف نهایی همه فعالیت‌هاست و کارایی بدون اثربخشی، یعنی نابود کردن منابع.

چکشیان با بیان اینکه سرمایه‌گذاری برای تولید، در گام نخست باید سرمایه‌گذاری بر منابع انسانی باشد، گفت به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی: مهم‌ترین موانع تولید، موانع فرهنگی هستند ایشان افزود: احساس ناامیدی، ناتوانی و بی‌آیندگی در نیروی کار از مصادیق فرمایش رهبر معظم انقلاب است. به همین دلیل، تقویت فرهنگ کار، مهارت‌آموزی و افزایش امید اجتماعی از اولویت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

وی با اشاره به تصویب و ابلاغ سند فرهنگ کار و تلاش توسط شورای فرهنگ عمومی کشور افزود: این سند، با هدف ارتقای فرهنگ کار، احساس هویت شغلی، عدالت در درآمد و رضایت از شغل تهیه شده و مناسب است با همکاری صندوق بازنشستگی کشوری در شرکت‌های تابعه اجرایی شود.

معاون فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین بحران اشتغال‌پذیری را جدی‌تر از مسأله فرصت‌های شغلی دانست و گفت: امروز بسیاری از کارخانجات با کمبود نیروی کار ماهر مواجه‌اند؛ از سوی دیگر، نیروی کار بسیاری از مشاغل را در شأن خود نمی‌داند. این مسئله ریشه در فرهنگ کار و نگرش جامعه به اشتغال دارد و نیازمند اصلاح فرهنگی است.

وی در ادامه به جنگ روایت‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین میدان‌های فرهنگی امروز اشاره کرد و گفت: اگر موفقیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور روایت نشود، دشمن با تحریف واقعیت، ناامیدی را جایگزین امید می‌کند. در جنگ روایت‌ها، هرکس روایت اول داشته باشد، برنده است. اگر ما روایت نکنیم، دیگران با روایت غلط، ذهن جامعه را تسخیر می‌کنند.

چکشیان با تأکید بر ضرورت امیدآفرینی در جامعه افزود: رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم تأکید کرده‌اند که نخستین توصیه من، امید و نگاه خوش‌بینانه به آینده است. اگر امید از بین برود، هیچ حرکتی شکل نمی‌گیرد؛ نه در کارگر، نه در کارفرما و نه در مدیر.

وی سومین محور سخنان خود را به حکمرانی مردمی و محله‌محور اختصاص داد و گفت: آقای دکتر پزشکیان در دولت بر حکمرانی مردمی تأکید دارند. به تعبیر رهبر انقلاب، هر کاری که به مردم سپرده شد، پیش رفت و هر کاری که از مردم جدا شد، متوقف ماند. ما باید از ظرفیت مردم در مدیریت فرهنگی و اجتماعی استفاده کنیم.

معاون فرهنگی وزارت تعاون در ادامه به ظرفیت‌های همکاری مشترک با صندوق بازنشستگی کشوری اشاره کرد و گفت: می‌توانیم در حوزه‌هایی مانند فرهنگ کار و تلاش، گفتمان انقلاب، امیدآفرینی، جهاد تبیین، روایت پیشرفت، تکریم بازنشستگان، خدمات سلامت روان و نشاط اجتماعی، اقدامات مشترکی طراحی کنیم. همچنین از ظرفیت خانه‌های بهداشت کارگری و مجموعه‌های ورزشی برای ارائه خدمات به بازنشستگان نیز استفاده نمائیم.

چکشیان با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره تاریخ شفاهی بازنشستگان گفت: ۸۰ درصد آثار این جشنواره از بازنشستگان کشوری بود و این نشان می‌دهد که بازنشستگان علاقه‌مند به روایت گذشته افتخارآمیز خود هستند. این طرح می‌تواند به گفت‌وگوی بین‌نسلی و افزایش سرمایه اجتماعی کمک کند.

وی در پایان تأکید کرد: فرهنگ را نباید محدود به کارکنان اداری دانست. مخاطب اصلی فعالیت‌های فرهنگی، جامعه هدف ما یعنی کارگران و بازنشستگان هستند. پیشنهاد می‌کنم بسته‌ای از خدمات فرهنگی، اجتماعی و ورزشی با همکاری صندوق بازنشستگی کشوری تدوین شود.