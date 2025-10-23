عدالت مالیاتی و حمایت از تولید؛ دو محور اصلی تحول اقتصادی در گیلان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - هما اکبری: نظام مالیاتی به عنوان یکی از ستون‌های اصلی عدالت اقتصادی، در سال‌های اخیر با تحولات فناورانه و فرهنگی مهمی روبه‌رو بوده است.

سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح‌های هوشمند سازی، شفاف سازی و مردم محوری، گام‌هایی اساسی در مسیر تحقق عدالت مالیاتی و حمایت از تولید برداشته است.

در همین زمینه، خبرنگار مهر گفتگویی با حسن صیاد زمردی، مدیرکل امور مالیاتی استان گیلان انجام داده که در ادامه می‌خوانید.

«حسن صیاد زمردی» در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از مطالبات جدی مردم، مبارزه با فرار مالیاتی است، اظهار کرد: یکی از سیاست‌های مهم سازمان امور مالیاتی، مقابله با پدیده فرار مالیاتی است؛ زیرا تحقق عدالت بدون جلوگیری از فرار مالیاتی ممکن نیست.

وی افزود: هزینه فرار مالیاتی باید به حدی افزایش یابد که هیچ فردی انجام آن را به صرفه نداند. این موضوع می‌تواند از طریق جرم‌انگاری و تعیین مجازات‌های بازدارنده محقق شود.

مدیرکل امور مالیاتی گیلان با اشاره به نقش نهادهای نظارتی در کاهش فساد گفت: هر نهادی که به‌صورت واقعی با فساد مبارزه کند، از حمایت و همراهی مردم برخوردار خواهد شد. مبارزه با فرار مالیاتی نیز در تقویت فرهنگ پرداخت مالیات مؤثر است.

صیاد زمردی با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی در زمینه پرداخت مالیات ادامه داد: سازمان امور مالیاتی با ایجاد اداره بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی در ادارات کل، اقدامات مؤثری در پیشگیری انجام داده است.

وی تصریح کرد: قانون اصلاحی مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴، نقطه عطفی در شفاف‌سازی مالیاتی بوده است؛ زیرا علاوه بر اخذ جریمه، در ماده ۲۷۴ قانون نیز فرار مالیاتی جرم‌انگاری شده است.

هوشمندسازی و تسهیل فرآیندها برای جلب مشارکت مردم

مدیرکل امور مالیاتی گیلان با اشاره به حرکت این سازمان از نظام سنتی به سمت هوشمندسازی گفت: از دهه گذشته سازمان امور مالیاتی به‌صورت جدی به سمت سیستمی‌سازی حرکت کرده تا از ممیز محوری فاصله بگیرد.

وی «اشراف اطلاعاتی» را از مهم‌ترین ابزارهای پیشگیری از فساد دانست و گفت: یکی از عوامل بروز فساد، نبود داده‌های دقیق نزد متولیان است؛ برای مقابله با هر نوع فساد باید اطلاعات کامل و دقیق در اختیار باشد.

صیاد زمردی با اشاره به تقویت بانک‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی از اقدامات مهم در این زمینه است که موجب افزایش شفافیت و کاهش تخلفات می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از نگرانی‌های مردم در سال‌های گذشته پیچیدگی انجام تکالیف مالیاتی بود؛ اما سازمان امور مالیاتی با ساده‌سازی فرآیندهایی مانند ارائه اظهارنامه و خدمات الکترونیکی، مسیر را برای مودیان تسهیل کرده است.

مدیرکل امور مالیاتی گیلان با اشاره به آغاز اجرای طرح جامع مالیاتی از دهه ۹۰ گفت: هدف از اجرای این طرح، استفاده از داده‌های مالی برای شفاف‌سازی، کاهش هزینه‌های وصول مالیات، افزایش درآمد از محل جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت عدالت نسبی در نظام مالیاتی است.

وی در ادامه بیان کرد: مردم در پرداخت مالیات نگران عدالت هستند؛ این‌که آیا مالیات بر اساس درآمد واقعی آن‌ها محاسبه می‌شود و آیا هم‌صنفی‌هایشان نیز به همان نسبت مالیات می‌پردازند؟ اگر عدالت رعایت شود، مردم همکاری کامل خواهند داشت.

صیاد زمردی افزود: سازمان امور مالیاتی با درک این دغدغه‌ها به سمت الکترونیکی کردن و هوشمندسازی خدمات حرکت کرده تا با استفاده از داده‌های واقعی، تشخیص مالیات دقیق‌تر و عادلانه‌تر انجام شود.

تبصره ماده ۱۰۰؛ ابزاری برای حمایت از مشاغل و تحقق شعار سال

مدیرکل امور مالیاتی استان گیلان با اشاره به اهمیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: در سال‌های اخیر، استفاده از ظرفیت‌های این تبصره افزایش یافته است تا مشاغل کوچک بتوانند با سهولت بیشتری تکالیف مالیاتی خود را انجام دهند.

وی افزود: برای عملکرد سال ۱۴۰۳، سقف تبصره ماده ۱۰۰ به ۱۵۰ برابر معافیت ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم افزایش یافته است؛ یعنی اگر فروش کالا و خدمات مودی تا ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان باشد، مشمول استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ خواهد شد.

صیاد زمردی با اشاره به وجود حدود ۶۵۰ هزار پرونده ثبت‌شده اشخاص حقیقی در استان گفت: در سال جاری و برای عملکرد ۱۴۰۳، بیش از ۷۴ درصد این پرونده‌ها مشمول برخورداری از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ شده‌اند.

وی ادامه داد: برای نزدیک به ۷۹ درصد از مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ نیز مالیات صفر تعیین شد و به این مودیان اعلام شد که نیازی به مراجعه حضوری به ادارات یا سامانه‌های سازمان برای قطعی کردن مالیات خود ندارند.

مدیرکل امور مالیاتی گیلان کاهش تعداد اظهارنامه‌های مالیاتی و افزایش تأیید مالیات مقطوع تبصره ماده ۱۰۰ را نسبت به سال گذشته نشانه‌ای از اعتماد و همراهی فعالان اقتصادی با نظام مالیاتی دانست.

مالیات نشاندار؛ گامی نو در توسعه گیلان

صیاد زمردی یکی از امتیازات مهم مودیانی را که در دو سال اخیر از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کرده‌اند، امکان انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات پرداختی عنوان کرد و گفت: امسال با اجرای طرح «نشاندار کردن مالیات» در گیلان، بیش از ۱۱ هزار مودی، تأمین مالی ۲۰ پروژه عمرانی استان را با مبلغی بالغ بر ۷۴۰ میلیارد تومان بر عهده گرفتند.

وی افزود: مشارکت گسترده مودیان گیلانی در این طرح باعث شد احداث فضاهای ورزشی و زیرساخت‌های عمومی در استان، از جمله پروژه‌های پر استقبال در کشور باشد.

رسانه‌ها بازوان فرهنگ‌سازی مالیاتی جامعه هستند

مدیرکل امور مالیاتی استان گیلان با بیان اینکه مالیات برای آبادانی کشور است و باید عادلانه دریافت شود، تحقق عملی شعار سال را در حمایت از کسب‌وکارها و واحدهای مولد دانست و گفت: سازمان امور مالیاتی با سیستمی‌سازی و هوشمند سازی فرآیندها، گام‌های مؤثری در مسیر تحقق عدالت مالیاتی برداشته است.

صیاد زمردی با اشاره به نقش رسانه‌ها در فرهنگ سازی و امیدآفرینی در جامعه افزود: رسانه‌ها بازوان توانمند فرهنگ سازی مالیاتی هستند و بدون همراهی آن‌ها، نهادینه شدن فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه ممکن نخواهد بود.

وی تأکید کرد: همراهی رسانه‌ها در تبیین عدالت مالیاتی، شفاف‌سازی فرآیندها و امیدآفرینی در فضای اقتصادی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق اهداف سازمان دارد.

مدیرکل امور مالیاتی گیلان با استقبال از نقدهای اصلاحی رسانه‌ها گفت: تعامل با اصحاب رسانه بخشی از مسیر تحقق شعار سال و تقویت فرهنگ مشارکت مالیاتی است.

صیاد زمردی تصریح کرد: رسانه‌ها می‌توانند با اطلاع‌رسانی دقیق و انعکاس واقع‌بینانه دستاوردها و چالش‌ها، اعتماد عمومی را نسبت به نظام مالیاتی افزایش دهند و زمینه‌ساز مشارکت مؤثرتر مؤدیان در توسعه کشور باشند.