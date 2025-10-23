افتخارآفرینی قهرمانان کردستانی در هفتمین المپیاد استعدادهای برتر MMA

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش MMA کشور که به مدت دو روز در شهرکرد، استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد، شاهد حضور و رقابت بینظیر ورزشکاران از سراسر کشور بود.
در این مسابقات، تیم MMA کردستان موفق شد با کسب دو مدال نقره و برنز، جایگاه خود را در عرصه ملی به نمایش بگذارد.
در این رقابتها، منیب کریمی در استایل سنتی وزن ۵۰ کیلوگرم موفق به کسب مقام دوم کشور و نشان نقره شد.
همچنین آرشا یوسفی در استایل سنتی وزن ۷۰ کیلوگرم توانست با عملکردی درخشان، مقام سوم کشور و مدال برنز را به دست آورد.
رسول دنیا به عنوان مربی تیم، نقش مهمی در هدایت و آمادهسازی این ورزشکاران داشت و اسماعیل حسینی نیز به عنوان سرپرست تیم در این مسابقات حضور داشت.
این افتخارآفرینیها، نشان از توانمندی و تلاش مستمر رزمیکاران کردستانی دارد که با همت و پشتکار خود، در عرصه ملی افتخارآفرینی کردهاند.
