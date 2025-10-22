دختران یزدی در المپیاد استعدادهای برتر۲۰ مدال کسب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین دوره رقابت‌های المپیاد ورزشی استعدادهای برتر در بخش دختران به ایستگاه پایانی خود رسید که در این دوره مسابقات، حضور ۴۵۰۰ ورزشکار از سراسر کشور در رده سنی نوجوانان به مدت یک هفته (از ۲۲ تا ۲۹ مهر ماه) در ۲۶ استان انجام شد و امروز رسماً با برگزاری مراسم اختتامیه در استان یزد خاتمه یافت.

در مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات، عنوان قهرمانی از مجموع تمام رقابت‌های المپیاد با کسب ۳۴ مدال طلا، ۲۱ نقره و ۲۸ برنز (مجموع ۸۳ مدال) از آن استان تهران شد.

این مسابقات در رشته‌های دوچرخه سواری، رویینگ، کبدی، تکواندو، جوجیتسو، تیراندازی، هنرهای رزمی ترکیبی (MMA)، شنا، کوراش، سنگنوردی، بسکتبال، ووشو، کاراته، شطرنج، تنیس روی میز، والیبال، هاکی، هندبال، دوومیدانی، اسکیت، موی تای، ورزش‌های دوگانه، جودو، بدمینتون، گلف، قایقرانی، تیراندازی با کمان و شمشیربازی قرار داشتند که در فهرست برگزاری هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر از آنها نام برده می‌شود.

در این مسابقات استان یزد که میزبان این دوره از رقابت‌ها بود، با کسب ۸ مدال طلا، ۶ نقره و ۶ برنز، مجموعاً ۲۰ مدال را به نام خود ثبت کرد و در جایگاه ششم جدول نهایی توزیع مدال‌ها قرار گرفت.