درخشش دختران ورزشکار خوزستان در المپیاد استعدادهای برتر با کسب ۱۱ مدال

سکینه ناصری مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور از ۲۱ مهر ماه آغاز شد که ۲۲۰ ورزشکار، مربی و سرپرست در قالب ۲۵ رشته و بخش دختران از خوزستان اعزام شدند.

معاون بانوان ورزش و جوانان خوزستان گفت: دختران ورزشکار خوزستان موفق شدند ۱۱ مدال، دو طلا، ۶ نقره و سه برنز کسب کنند.

وی ادامه داد: در رشته موی تای، نیایش پورکاسب در وزن ۶۰ کیلوگرم مدال طلا، فاطمه یارویسی نقره بخش وای کرو و در بخش تیمی تیمی فاطمه یارویسی و ستایش خالدی مدال نقره را کسب کردند.

معاون بانوان ورزش و جوانان خوزستان اظهار کرد: همچنین پانا محمودی در وزن ۴۲- کیلوگرم گردن آویز طلا، آوا بیگدلی نشان نقره وزن ۵۲- کیلوگرم رشته موی تای را به خود اختصاص دادند.

ناصری مقدم تصریح کرد: در رشته دو و میدانی نیز مائده شهپری مدال نقره ماده ۱۵۰۰ متر و رخشان موسوی زاده نشان برنز ماده ۴۰۰ متر با مانع را بر گردن آویختند.

به گفته وی، آنا افضلی گردن آویز نقره و کوثر خادمی نسب مدال برنز رشته هنرهای رزمی MMA را به خود اختصاص دادند و لیلا هسموتی باوی نشان برنز وزن ۵۷- کیلوگرم رشته جودو را به دست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، خوزستان در ششمین دوره رقابت‌های المپیاد استعدادهای برتر کشور موفق به کسب ۲ مدال طلا و ۲ مدال نقره شده بود.