به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، زیاد النخاله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین در سخنان خود به مناسبت دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی تاکید کرد: ۲ سال از نبرد جاودانه طوفان الاقصی می گذرد و ملت ما همچنان ایستادگی می کند. مقاومت نیز در میدان حضور دارد. با وجود موج کشتار و تخریب در غزه ملت ما تسلیم جنایتکاران صهیونیست نشده اند.

وی اضافه کرد: بعد از ۲ سال، مقاومت فلسطین دست از نبرد با دشمن صهیونیستی بر نداشته و هر روز به صفوف نظامیان صهیونیست ضربه می زند.

النخاله تصریح کرد: مقاومت وارد نبرد شدیدی در میدان مذاکره تحت عنوان طرح ترامپ شده است. این طرح در درون خود به دنبال تسلیم کردن کامل ملت فلسطین در برابر دشمن صهیونیستی است. بعد از این همه فداکاری که ملت فلسطین از خود نشان داده ما نمی توانیم تسلیم شروط دشمن شویم. بند مربوط به اسرا را می توان طی روزهای آتی اجرایی کرد و بدین ترتیب ما بهانه را از دشمن می گیریم. مقاومت آمادگی خود را برای مذاکره اعلام کرده است. اگر دشمن می خواهد آنچه در میدان محقق نکرده در مذاکرات محقق کند ما مقاومت می کنیم. ما باید میان سربلندی و پایبندی به حقوقمان و همچنین تسلیم شدن در برابر شروط دشمن یکی را انتخاب کنیم.

وی بیان کرد: وارد شدیدترین نبرد در تاریخ مبارزاتمان شده ایم و هرگز تسلیم نخواهیم شد. ما صاحبان حق هستیم و باید برای باز پس گرفتن حقوقمان بجنگیم.