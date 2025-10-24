به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سازمان امدادی «انسانیت و ادغام»، منطقه غزه را «میدان مین وحشتناک و ناشناخته» توصیف و اعلام کرد که پاکسازی مهمات منفجر نشده در نوار غزه ممکن است ۲۰ تا ۳۰ سال طول بکشد.

نیک اور، کارشناس خنثی‌سازی مهمات انفجاری در این سازمان، در گزارشی که در وب‌سایت «المانیتور» منتشر شد، اشاره کرد که پاکسازی کامل نوار غزه تقریباً هرگز اتفاق نخواهد افتاد، زیرا مهمات در زیر زمین دفن شده‌اند و ما آنها را برای نسل‌های آینده پیدا خواهیم کرد.

وی این اقدام را یک فرآیند کند برای حل یک مشکل بسیار بزرگ دانست و افزود: پاکسازی مهمات غزه چیزی است که تقریباً در یک نسل قابل دستیابی است و به اعتقاد من این کار ۲۰ تا ۳۰ سال طول خواهد کشید.

اور همچنین تأکید کرد که تیم هفت نفره این سازمان هفته آینده شروع به شناسایی بقایای جنگ در زیرساخت‌های حیاتی مانند بیمارستان‌ها و نانوایی‌ها خواهد کرد. وی توضیح داد که سازمان‌های امدادی تاکنون مجوز جامع از سوی رژیم صهیونیستی برای شروع عملیات پاکسازی و انهدام مهمات یا واردات تجهیزات لازم را دریافت نکرده‌اند.

وی توضیح داد که این سازمان به دنبال دریافت مجوز برای واردات تجهیزات جهت از بین بردن بمب‌ها از طریق سوزاندن به جای منفجر کردن آنها است تا از نگرانی‌ها در مورد استفاده مجدد از آنها جلوگیری کند.

این کارشناس بین المللی همچنین از تشکیل یک نیروی موقت حمایت و تأکید کرد که «هر آینده‌ای در غزه به یک نیروی امنیتی توانمند نیاز دارد که به کارکنان سازمان‌های بشردوستانه اجازه دهد کار خود را انجام دهند.»

چند روز پیش، دفتر رسانه‌ای دولتی در غزه اعلام کرد که ۶۵ تا ۷۰ میلیون تن آوار و ۲۰ هزار ماده منفجر نشده از بمب‌ها و موشک‌های اسرائیلی وجود دارد. دولت غزه این وضعیت را بزرگترین فاجعه ساختاری و انسانی در تاریخ معاصر دانست که این منطقه با آن روبرو است.