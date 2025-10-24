خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: ازدواج در فرهنگ ایرانی همیشه نقطه آغاز بلوغ اجتماعی بوده است اما در سال‌های اخیر فشار اقتصادی و تغییر نگرش‌ها آن را دشوارتر کرده. همین جا است که طرح ازدواج دانشجویی معنای تازه‌ای پیدا می‌کند. این جشن نه تنها تلاشی برای زنده نگه‌داشتن ارزش سادگی بلکه تقویت روح مسئولیت پذیری در میان نسل دانشگاهی است.

از این رو امسال سوم آبان بزرگترین جشن ازدواج دانشجویی کشور در اصفهان و با حضور یک هزار و ۵۰۰ زوج دانشجو در مرکز همایش‌های بین‌المللی اصفهان برگزار خواهد شد. جشنی که نماد همدلی و همکاری همه نهادهای فرهنگی در شهر گنبدهای فیروزه‌ای است.

۱۵۰۰ زوج در ۱۵۰۰ امین سالروز تولد نبی اکرم (ص)

ایوب درویشی، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان در این راستا به خبرنگار مهر گفت: امسال به مناسبت ۱۵۰۰ امین سالروز میلاد پیامبر اکرم ۱۵۰۰ زوج دانشجو در اصفهان به خانه بخت می‌روند.

وی افزود: مسئولیت اصلی اجرا و نهادسازی این امر بر عهده دانشگاه‌ها گذاشته شد، اما بر همکاری و مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله مسکن و شهرسازی، میراث فرهنگی، شهرداری، اداره اوقاف و همچنین سمن‌ها و خیریه‌ها تاکید شده و از خیریه‌ها درخواست شده تا در زمینه‌های مختلفی چون کمک‌های مادی (مانند جهیزیه)، مشاوره‌های پس از ازدواج، آموزش و حل مشکلات معیشتی زوج‌های نیازمند وارد عمل شوند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان تصریح کرد: هدف نهایی این مراسم، نه فقط برگزاری یک جشن نمادین، بلکه پیگیری امور فرهنگی و معیشتی زوج‌ها تا حداقل یک سال پس از ازدواج عنوان شده است که برای تحقق این هدف، طراحی یا استفاده از یک اپلیکیشن ویژه برای ارائه مشاوره و پیگیری در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: یکی از محورهای اصلی، اطلاع‌رسانی وسیع برای این مراسم است که مقرر شد با تشکیل ستاد اطلاع‌رسانی و با مشارکت تمامی رسانه‌های ملی، استانی و مجازی (شامل خبرگزاری‌ها، صدا و سیما، مطبوعات و بلاگرها)، یک کار تبلیغاتی قوی انجام شود.

درویشی گفت: پیشنهاد شد تا با هماهنگی شبکه سه سیما، پوشش ملی برای این مراسم در نظر گرفته شود تا پیام فرهنگی آن در سطح کشور انعکاس یابد.

وی اضافه کرد: بر همین اساس مسئولیت آماده‌سازی و مدیریت سالن اصلی مراسم بر عهده شهرداری اصفهان گذاشته شد و دانشگاه نیز مسئولیت برنامه‌ریزی برای بخش‌های فرهنگی و هنری مراسم از جمله موسیقی را بر عهده خواهد داشت.

درویشی بیان کرد: برای تأمین بخشی از هزینه‌ها، سازمان صنایع کوچک و دانشگاه‌های استان متعهد به پرداخت اولیه ۲۰ میلیارد تومان شدند و سهم دانشگاه‌ها بر اساس تعداد زوج‌های شرکت‌کننده از هر دانشگاه و به نسبت هزینه‌های کلی تعیین خواهد شد و این هزینه‌ها شامل پذیرایی، هدایای واحد برای تمامی زوج‌ها و دیگر موارد خواهد بود.

وی در ادامه به چندین پیشنهاد ویژه برای برگزاری مراسم اشاره کرد و گفت: به منظور حمایت از زوج‌های جوان احداث مسکن در یکی از شهرستان‌ها پیشنهاد شد.

درویشی همچنین گفت: این مراسم با هدف تشویق و تسهیل ازدواج آسان در بین قشر دانشجو و با نگاهی بلندمدت به استحکام بنیان خانواده‌ها برگزار خواهد شد.

سادگی ازدواج را ماندگار می‌کند

همچنین زهرا محسنی دانشجوی پرستاری که قرار است با همسرش در این جشن باشد، گفت: ازدواج ما شاید ساده‌ترین باشد اما همین سادگی باعث می‌شود ماندگارتر شود. اینکه بین هزاران زوج دانشجو آغاز کنیم، انگار از جمعی از امیدها انرژی می‌گیریم.

در کنار او، امیر سامانی از دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان، با اطمینان اضافه می‌کند: ازدواج دانشجویی یعنی بازگشت به منطق ازدواج. بدون هزینه‌های سنگین، بدون مقایسه‌های خسته‌کننده. فقط دو نفر که تصمیم می‌گیرند باهم زندگی بسازند. این جشن برای ما نه مراسم، بلکه پیام است؛ اینکه هنوز می‌شود با ایمان زندگی را شروع کرد.

تیم‌های اجرایی ستاد ازدواج دانشجویی اعلام کرده‌اند که در حاشیه مراسم غرفه‌های فرهنگی، روان‌شناسی و مذهبی برپا می‌شود و بسته‌های آموزشی برای تمام زوج‌ها آماده است تا پس از مراسم بتوانند در دوره‌های بعدی مهارت‌های زندگی مشترک شرکت کنند.

در بخش‌های فرهنگی جشن، اجرای سرود، نواهای آئینی و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا نیز پیش‌بینی شده است تا فضای مراسم از حالت تشریفاتی فاصله بگیرد و رنگ ایمان و تفکر به خود گیرد.

در پایان برنامه بسته‌های فرهنگی و هدیه سفر مشهد به زوج‌ها اهدا خواهد شد و از زوج‌های برگزیده‌ای که در عرصه علمی یا فرهنگی فعال بوده‌اند نیز تقدیر می‌شود.

اصفهان؛ قلب تپنده پیوند جوانی

اصفهان با سابقه معماری و هنر بی‌بدیل خود همیشه شهری برای عشق بوده است. با هر پرچم که در باد می‌رقصد، نشانی از امید بر دیوارهای این شهر اضافه می‌شود. این جشن نه نمایش تجمل، بلکه یادآور فلسفه ازدواج در فرهنگ ایرانی است، یعنی ساختن خانه‌ای بر پایه صداقت و تعاون.

جشن ملی ازدواج دانشجویی بیش از یک رویداد، نمادی فرهنگی است برای جامعه‌ای که تلاش می‌کند عشق را به زندگی بازگرداند و مسئولیت را دوباره معنا کند. در فردای روشن سوم آبان، اصفهان شاهد تولد هزار و پانصد پیوند خواهد بود که پیوندهایی از جنس ایمان، امید و آینده است.