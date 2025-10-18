به گزارش خبرنگارمهر، ایوب درویشی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری بزرگترین جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه‌های استان اصفهان، با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ازدواج، گفت: اصل ترویج فرهنگ ازدواج، جهادی مختلف و قابل بررسی است.

وی با اشاره به اینکه از جمله اصول اصلی دین تشکیل خانواده پایدار و سالم و ازدواج به موقع و به هنگام است، اظهار کرد: اگر این امر را از منظر اجتماعی بررسی کنیم، برای قوام یافتن جامعه و داشتن یک جمعیت فعال، متعالی و رو به رشد و برای برنامه‌ریزی آینده جامعه، باید زمینه تعالی و ترقی این جمعیت جوان را فراهم کنیم.

درویشی با تاکید بر این که برای برنامه‌ریزی توسعه و به لحاظ اقتصادی نیاز است به موضوع ازدواج بپردازیم، تصریح کرد: در محیط دانشگاه که جمعیت جوان و فعالی حضور دارند و مشغول امر مقدس علم‌آموزی هستند اگر زمینه ازدواج به‌هنگام برای این جوانان فراهم شود، بهترین دوران است که می‌توانند ازدواج کنند.

وی ادامه داد: با پیگیری نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها، یک امر فرهنگی مهم که همواره دنبال شده، بحث ازدواج دانشجویی است.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان به ویژگی جشن ۱۵۰۰ زوج دانشجو که در سوم آبان‌ماه به صورت استانی برگزار می‌شود اشاره کرد و گفت: در این جشن همه دانشگاه‌ها با هم همکاری دارند و تمامی دانشجویانی که در دانشگاه‌های استان مشغول به تحصیل هستند، در این جشن ازدواج حضور دارند.

وی افزود: حرکت دانشجویان از دانشگاه‌های خودشان در محیط شهر اصفهان و شهرهایی که دانشگاه‌ها در آن واقع شده‌اند، انجام می‌گیرد.

درویشی ادامه داد: استفاده از تاکسی و اتوبوس برقی در این جشن به عنوان استفاده از وسایل پاک مورد توجه قرار گرفته است.

معاون استانداری اصفهان به محل تشکیل این مراسم در سالن اجلاس اشاره کرد و گفت: جشن ازدواج دانشجویی عصر روز سوم آبان‌ماه برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت پشتیبانی از زندگی جدید دانشجویان افزود: برگزاری جشن و فراهم آوردن مقدمات آشنایی و ازدواج، تنها آغاز راه است و آنچه بسیار مهم است، تداوم و پایداری این زندگی هاست.

درویشی با بیان اینکه برای تضمین پایداری این ازدواج‌ها، برنامه ریزی‌های گسترده‌ای انجام شده است، تصریح کرد: پشتیبانی و مشاوره قبل، حین و پس از ازدواج از جمله پشتیبانی‌های انجام گرفته می‌باشد تا زندگی‌های تازه تشکیل شده بتوانند در مسیر صحیح و پایدار قرار گیرند.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان در پایان با بیان این که حمایت در زمینه‌های مختلفی مانند اشتغال، مسکن و ادامه تحصیل در دستور کار دستگاه‌های مرتبط قرار دارد، گفت: این برنامه‌ریزی‌ها برای این هست تا دغدغه‌های معیشتی و آینده نگرانه آنان برطرف شده و بتوانند با آرامش خاطر بیشتری زندگی مشترک خود را مدیریت کنند.