ارائه ۲۱هزارخدمت ازدواج توسط خیرین تا پایان سال۱۴۰۳؛جهیزیه درصدرکمک ها

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدباقر جلالی شاهکوه عصر یکشنبه با اشاره به رشد چشمگیر فعالیت‌های مجمع ملی خیرین ازدواج کشور اظهار کرد: تا پایان سال ۱۴۰۳ در مجموع ۲۱ هزار خدمت در زمینه ازدواج ارائه شد که از این تعداد، بیش از هفت هزار و ۷۰۰ خدمت به تهیه و تأمین جهیزیه اختصاص داشته است.



وی با بیان اینکه مجمع ملی خیرین ازدواج از سال ۱۳۹۸ با هدف ساماندهی فعالیت خیرین این حوزه در وزارت ورزش و جوانان شکل گرفت، افزود: پس از اخذ مجوز ملی از وزارت کشور، فعالیت رسمی مجمع آغاز شد و تاکنون در ۱۲ حوزه از جمله تهیه جهیزیه، مشاوره ازدواج، تثبیت بنیان خانواده و ترویج فرزندآوری فعالیت دارد.



جلالی شاهکوه با اشاره به اینکه تاکنون نزدیک به هزار خیر اصلی در کشور با این مجمع همکاری دارند، گفت: در کنار خیرین کلان، بسیاری از مردم با کمک‌های خرد در پویش‌های مردمی مشارکت دارند و همین حمایت‌های کوچک، پشتوانه‌ای بزرگ برای تداوم کار ما شده است.



مدیرعامل مجمع ملی خیرین ازدواج کشور افزود: هدف ما این است که ۱۰ درصد جمعیت کشور حتی با مبالغ اندک در این کار خیر سهیم شوند؛ چراکه اعتقاد داریم جمع شدن کمک‌های کوچک می‌تواند تحولی بزرگ در ازدواج جوانان ایجاد کند.



وی با اشاره به همکاری‌های گسترده با نهادهایی چون کمیته امداد، بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی گفت: در برخی استان‌ها از جمله گلستان، همدان و کرمان طرح تأمین مسکن موقت زوجین در حال اجراست تا زوج‌های جوان بتوانند ۱۸ ماه نخست زندگی را با آرامش بیشتری سپری کنند.



جلالی شاهکوه تأکید کرد: «ازدواج یکی از دغدغه‌های اصلی نظام است و خوشبختانه در سال‌های اخیر با حمایت دولت و خیرین، گام‌های مثبتی برای تسهیل ازدواج و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از تجرد برداشته شده است.