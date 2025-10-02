ایروانی: شورای امنیت در برابر بحران غزه فلج مانده است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرسعید ایروان، سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل روز چهارشنبه به وقت محلی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل درباره استفاده از حق وتو درباره قطعنامه پیشنهادی برای برقراری آتش بس دائمی در غزه گفت: جای تاسف بسیار است که شورای امنیت برای ششمین بار در ماه‌های اخیر به دلیل سوء‌استفاده مکرر ایالات متحده آمریکا از حق وتو، نتوانسته است قطعنامه‌ای برای توقف تجاوزات بی‌رحمانه علیه مردم فلسطین به تصویب برساند.

دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل افزود: چنین کارشکنی نه‌تنها در تضاد آشکار با اراده قاطع جامعه بین‌المللی است که همواره بر حمایت خود از عدالت، صلح و حقوق مسلم و غیرقابل سلب مردم فلسطین تأکید نموده، بلکه به‌طور مستقیم نیز با همان تعهدی که ایالات متحده مکرراً در گفتار خود به نقش صلح‌جویانه ابراز داشته، مغایرت دارد؛ در حالی که در عمل از اشغالگر متجاوز حمایت کرده و زمینه استمرار نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل را فراهم آورده است.

نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل اضافه کرد: نزدیک به هشت دهه است که رژیم اشغالگر صهیونیستی سیاست‌های غیرقانونی و جنایتکارانه‌ای را دنبال نموده که در دو سال اخیر به بمباران‌های نظام‌مند و بی‌ضابطه‌ای تشدید یافته است که منجر به قتل ده‌ها هزار غیرنظامی، از جمله زنان و کودکان، شده است. این اقدامات نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر بوده و به پاکسازی قومی، محاصره غیرقانونی، استفاده از گرسنگی به‌عنوان سلاح جنگی، سیاست‌های شهرک‌سازی و آپارتاید، تروریسم شهرک‌نشینان، مصادره زمین‌ها، تخریب خانه‌ها و حمله به اماکن مقدس اسلامی و مسیحی انجامیده و غزه را به ویرانه مبدل ساخته است.

وی تصریح کرد: این اقدامات همچنین مصداق نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت بر اساس اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی محسوب می‌شود. در واقع، کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق سازمان ملل رسماً تایید کرده است که رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین مرتکب نسل‌کشی شده است. با وجود همه این واقعیت‌های فاجعه‌بار، شورای امنیت همچنان در برابر این بحران فلج مانده است.

ایالات متحده با حمایت مکرر از مقامات جنایتکار رژیم صهیونیستی و جلوگیری از پاسخگویی آنان، زمینه استمرار نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل را فراهم آورده، اعتبار شورا را تضعیف کرده، بنیان‌های چندجانبه‌گرایی را تضعیف نموده و از انجام وظیفه خود ذیل منشور در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی سر باز زده است.

ایروانی گفت: جامعه بین‌المللی نمی‌تواند در برابر چنین وضعیت تراژیکی سکوت اختیار کند. برعکس، بر اعضای شورای امنیت واجب است که بر اساس فصل هفتم منشور، مسئولیت‌های خود را از طریق اتخاذ اقدامات فوری و الزام‌آور برای توقف خونریزی، تضمین پاسخگویی، و حمایت از مردم فلسطین و سایر ملت‌های منطقه که همچنان با تهدیدات ماشین جنگی رژیم صهیونیستی علیه جان و استقلال خود دست و پنجه نرم می‌کنند، ایفا نمایند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد تصریح کرد: از این رو جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت می‌خواهد تا:

۱. آتش‌بس فوری و دائمی در غزه را تصویب و اجرا نماید؛

۲. رفع تمامی محدودیت‌ها و محاصره‌های رژیم صهیونیستی بر کمک‌های بشردوستانه را، مطابق با حقوق بین‌الملل بشردوستانه، تضمین کند؛

۳. هرگونه طرح الحاق، جابجایی اجباری یا اسکان مجدد در کشورهای ثالث را رد و محکوم نماید؛

۴. اقدامات مکرر تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه، از جمله سوریه، لبنان، یمن، قطر و ایران را محکوم سازد؛

۵. پذیرش دولت فلسطین به‌عنوان یک عضو کامل سازمان ملل متحد را تصویب نماید؛

۶. رژیم صهیونیستی را ملزم کند تا نیروهای اشغالگر خود را از سرزمین‌های اشغالی فلسطین، لبنان و سوریه خارج سازد و به تجاوزات و نقض‌های جاری خود پایان دهد؛

۷. تدابیر تنبیهی الزام‌آور را طبق فصل هفتم منشور علیه رژیم صهیونیستی اعمال کند، به‌گونه‌ای که این رژیم و حامی اصلی آن یعنی ایالات متحده آمریکا، دریابند که جامعه بین‌المللی نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت یا تجاوز را بدون پاسخ تحمل نخواهد کرد.

ایروانی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تاکید می‌کند که پایان‌دادن به نسل‌کشی و اشغال در فلسطین و تأسیس یک دولت مستقل فلسطینی با عضویت کامل در سازمان ملل، بدون هیچ استثنایی هم خواست جامعه بین‌المللی است و هم مسئولیت تمامی کشورهای عضو. حقوق مسلم و غیرقابل سلب ملت فلسطین، از جمله حق تعیین سرنوشت و تحقق عدالت برای جنایات ارتکاب‌یافته علیه آنان، باید محترم شمرده شود. جمهوری اسلامی ایران عمیقاً معتقد است که تنها راه پایدار برای حل این بحران تاریخی، راه‌حلی است که بهره‌مندی کامل از این حقوق را فارغ از هرگونه مداخله، اجبار یا سلطه خارجی، تضمین کند.

آمریکا ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵ برابر با ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۴، پیش‌نویس قطعنامه ۱۰ عضو انتخابی (غیردائم) شورای امنیت به رهبری دانمارک را که خواستار آتش‌بس فوری، بدون قید و شرط و دائمی در غزه و آزادی فوری و بدون قید و شرط همه اسرا شده بود، وتو کرد.

شورای امنیت سازمان ملل ۱۰ عضو غیردائم و ۵ عضو دائم و دارای حق وتو دارد که ۱۴ عضو به این قطعنامه رای مثبت دادند و آمریکا با رای منفی خود و به عبارتی وتوی آن، مانع تصویب این قطعنامه در ده هزارمین نشست این شورا شد و بدین ترتیب، در حالیکه قحطی، گرسنگی و نسل کشی به اذعان کارشناسان سازمان ملل وجود دارد، اما خبری از آتش بس همچنان نخواهد بود.

این ششمین باری است که ایالات متحده آمریکا در طول تقریباً دو سال در شورای امنیت از وتوی خود استفاده کرده و مانع از تحقق آنچه برای مردم غزه حیاتی بوده، به ویژه آتش‌بس شده است که یکی از اولین موارد پیش‌نویس این قطعنامه بود.