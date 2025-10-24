به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مشاور امنیت ملی کره جنوبی اعلام کرد که رؤسای جمهور آمریکا و چین هفته آینده به کره جنوبی سفر رسمی خواهند داشت.

کاخ سفید هم اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه آینده با همتای چینی خود در جریان سفر به کره جنوبی دیدار خواهد کرد.

«کارولین لویت» افزود که دیدار رئیس جمهور آمریکا با «شی جین پینگ» همتای چینی، پایان‌بخش تور آسیایی ترامپ خواهد بود که شامل بازدید از مالزی، ژاپن و کره جنوبی است.

دونالد ترامپ، اخیرا تأکید کرده بود که رابطه‌اش با همتای چینی خود، «بسیار خوب» است، هرچند تنش‌هایی بین دو کشور وجود دارد.