نرخ ارزهای دیجیتال در بازار کشور افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز جمعه دوم آبان ۱۴۰۴ در بازار داخل، هر بیت کوین با ۰.۷۴ درصد افزایش نسبت به روز گذشته، با نرخ ۱۲۱,۱۴۱,۷۶۷,۰۰۰ ریال خرید و فروش شد. در همین حال در بازارهای جهانی، هر واحد بیت کوین با قیمت ۱۱۱,۰۲۷.۱۹ دلار در حال معامله است. بیت کوین طی یک ماه گذشته در بازارهای داخلی افزایش ۰.۸۶ درصدی و در بازارهای جهانی افزایش ۱.۵۵ درصدی را تجربه کرده است.

همچنین هر واحد اتریوم در بازار داخلی ارزهای دیجیتال با ۲.۸۱ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به قیمت ۴,۳۲۶,۹۹۷,۱۰۰ ریال دست یافت. این ارز در بازارهای جهانی، با قیمت ۳,۹۶۵.۷۲ دلار مورد داد و ستد قرار گرفت.

در حال حاضر، تتر نیز در بازار داخلی با ۰.۲۴ درصد کاهش نسبت به روز قبل، با نرخ ۱,۰۹۱,۰۵۰ ریال داد و ستد می‌شود. علاوه بر آن، هر واحد تتر در بازارهای جهانی با قیمت ۱. دلار در حال معامله است.

گفتنی است، در معاملات روز جاری، بایننس کوین در بازار داخلی با ۱.۷۷ درصد افزایش نسبت به روز گذشته، به مبلغ ۱,۲۴۲,۳۲۶,۵۰۰ ریال داد و ستد شد. در همین حال، در بازارهای جهانی، هر واحد بایننس کوین با قیمت ۱,۱۳۸.۶ دلار مورد معامله قرار گرفت.

در ادامه نرخ ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی قابل مشاهده است.

دش: ۴۶,۹۱۷,۳۰۰ ریال

دش: ۴۳. تتر

ریپل: ۲,۶۶۲,۳۰۰ ریال

ریپل: ۲.۴۴ تتر

لایت کوین: ۱۰۴,۱۵۶,۴۰۰ ریال

لایت کوین: ۹۵.۴۶ تتر

استلار: ۳۴۴,۴۰۰ ریال

استلار: ۰.۳۱۵۶۷۶ تتر

کاردانو: ۷۱۱,۰۰۰ ریال

کاردانو: ۰.۶۵۱۶۳۳ تتر

آوالانچ: ۲۱,۳۶۴,۰۰۰ ریال

آوالانچ: ۱۹.۵۸ تتر

دوج کوین: ۲۱۵,۵۰۰ ریال