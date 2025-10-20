  1. اقتصاد
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۱

رشد دوباره رمزارزها؛ بیت‌کوین از مرز ۱۱۰ هزار دلار عبور کرد

در معاملات امروز دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴، بازار ارزهای دیجیتال با روندی صعودی همراه بود و بیت‌کوین بار دیگر از محدوده ۱۱۰ هزار دلار فراتر رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، تازه‌ترین داده‌های بازار رمزارزها نشان می‌دهد قیمت بیت‌کوین امروز به ۱۱۰ هزار و ۳۶۲ دلار رسید و جایگاه خود را به‌عنوان ارزشمندترین دارایی دیجیتال جهان حفظ کرد.

اتریوم نیز با ۴ هزار و ۴۵ دلار معامله شد تا دومین رمزارز بزرگ بازار همچنان فاصله خود را با بیت‌کوین حفظ کند. در همین حال، بایننس‌کوین با ۱ هزار و ۱۲۳ دلار و سولانا با ۱۹۱ دلار نوسان مثبت خود را ادامه دادند.

ارز پایدار تتر نیز طبق معمول در سطح ۱ دلار معامله شد و ثبات خود را در برابر نوسانات حفظ کرد.

به‌این‌ترتیب، بازار رمزارزها در آغاز هفته معاملاتی با نشانه‌هایی از رشد تدریجی و بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران همراه است.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

