قیمت ارزهای دیجیتال امروز پنجشنبه اول آبان در بازار داخل

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز پنجشنبه اول آبان ۱۴۰۴ هر بیت کوین با ۰.۹۹ درصد افزایش نسبت به روز گذشته، با نرخ ۱۱۸,۳۸۳,۸۹۷,۰۰۰ ریال در بازار ایران در حال خرید و فروش است.

در همین حال در بازارهای جهانی، هر واحد بیت کوین با قیمت ۱۰۸,۷۶۸.۷۴ دلار در حال معامله است. بیت کوین طی یک ماه گذشته در بازارهای داخلی کاهش ۲.۸۴ درصدی و در بازارهای جهانی کاهش ۴.۲۲ درصدی را تجربه کرده است.

از سوی دیگر، هر واحد اتریوم در بازار داخلی ارزهای دیجیتال با ۱.۴۱ درصد افزایش نسبت به روز گذشته، به قیمت ۴,۱۸۰,۰۷۶,۴۰۰ ریال دست یافت. همچنین این ارز در بازارهای جهانی، با قیمت ۳,۸۴۰.۵۷ دلار مورد داد و ستد قرار گرفت.

در حال حاضر، تتر نیز در بازار داخلی با ۰.۰۵ درصد کاهش نسبت به روز قبل، با نرخ ۱,۰۸۸,۰۱۰ ریال داد و ستد می‌شود. علاوه بر آن، هر واحد تتر در بازارهای جهانی با قیمت ۱. دلار در حال معامله است.

گفتنی است در معاملات روز جاری، بایننس کوین در بازار داخلی با ۱.۸ درصد افزایش نسبت به روز گذشته، به مبلغ ۱,۱۸۲,۰۵۶,۸۰۰ ریال داد و ستد شد. در همین حال، در بازارهای جهانی، هر واحد بایننس کوین با قیمت ۱,۰۸۶.۰۵ دلار مورد معامله قرار گرفت.

در ادامه نرخ تمام ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی قابل مشاهده است.

دش: ۴۵,۹۵۲,۲۰۰ ریال

دش: ۴۲.۲۲ تتر

ریپل: ۲,۶۰۱,۳۰۰ ریال

ریپل: ۲.۳۹ تتر

لایت کوین: ۱۰۰,۷۰۹,۷۰۰ ریال

لایت کوین: ۹۲.۵۳ تتر

استلار: ۳۳۷,۰۰۰ ریال

استلار: ۰.۳۰۹۶۲۷ تتر

کاردانو: ۶۸۶,۶۰۰ ریال

کاردانو: ۰.۶۳۰۸۷۳ تتر

آوالانچ: ۲۰,۹۴۱,۰۰۰ ریال