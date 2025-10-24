روایت جانفشانی خبرنگاران در مسیر کشف حقیقت؛ صدای عدالت نباید گم شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرنا شیم خبرنگار پرس تی وی، در اواخر مهر ۱۳۹۳ در مرزهای ترکیه و سوریه، جان خود را در مسیر آشکار کردن واقعیت از دست داد.

زندگی و ماموریتی در میان خطرهای بی پایان

سرنا شیم خبرنگار پرس تی وی، در جریان ماموریت خبری خود در ترکیه، به طرز مشکوکی جان خود را از دست داد؛ حادثه‌ای که نه تنها خانواده و همکاران او را داغدار کرد، بلکه جامعه رسانه‌ای را نیز در شوک و بهت فرو برد.

اما آنچه این پرونده را خاص و دردناک‌تر می‌کند، ابهامات فراوان درباره علت واقعی این حادثه و نحوه برخورد مسئولان ترکیه‌ای با پرونده است.

سرنا شیم خبرنگار آمریکایی-لبنانی پرس تی وی که سابقه طولانی در پوشش موضوعات حساس منطقه‌ای داشت، در جریان تهیه گزارشی از مرز ترکیه و سوریه، در یک حادثه، جان خود را از دست داد. ترکیه مدعی شد که این حادثه یک تصادف رانندگی معمولی بوده و راننده کامیون مقصر شناخته شده است، اما پرس تی وی و برخی از منابع مستقل، ابعاد دیگری را مطرح کردند.

سرنا پیش از مرگ اعلام کرده بود که تحت تعقیب و تهدید امنیتی قرار گرفته است چراکه فاش کرده بود سازمان‌های بین المللی در پوشش به اصطلاح کمک‌های انسان دوستانه، محموله‌های نظامی و تروریستی را جابه جا می‌کنند. این اظهارات باعث شد که او به عنوان یک خبرنگار منتقد و آگاه در معرض خطر جدی قرار گیرد.

این حادثه در فضای رسانه‌ای منطقه‌ای به سرعت واکنش‌هایی را برانگیخت و بسیاری آن را به عنوان نمونه‌ای از خطرات بزرگی که خبرنگاران با آن مواجه هستند، ارزیابی کردند. به ویژه اینکه این مرگ در شرایطی رخ داد که خبرنگاران در مناطق پرتنش همواره با تهدیدات امنیتی، بازداشت‌های خودسرانه و فشارهای سیاسی مواجه هستند.

خبرنگاران؛ قربانیان جنگ و سیاست

سرنا شیم تنها یکی از ده‌ها خبرنگاری است که در چند سال اخیر در پوشش بحران‌ها و منازعات منطقه‌ای جان خود را از دست داده‌اند. وضعیت در غزه به مراتب وخیم‌تر است؛ جایی که از آغاز جنگ اخیر در اکتبر ۲۰۲۳، حدود ۲۵۰ خبرنگار در جریان بمباران‌ها و حملات نظامی‌اسرائیل جان خود را از دست داده‌اند.

جنگ غزه که با محاصره شدید اقتصادی و انسانی و با حملات هوایی و زمینی رژیم صهیونیستی همراه بود، شرایطی بحرانی برای خبرنگاران به‌وجود آورد. آنها نه تنها در معرض خطر مستقیم حملات نظامی بودند، بلکه به دلیل هدف قرار گرفتن عمدی محل اقامت و تجهیزات رسانه‌ای شان، نمی‌توانستند آزادانه وظیفه اطلاع رسانی را انجام دهند. در چنین شرایطی، خبرنگاران تبدیل به هدفی استراتژیک برای خاموش کردن صدای حقیقت شدند.

واکنش نهادهای بین المللی، رسانه‌ها و فعالان حقوق بشر به شهادت سرنا شیم و وضعیت خبرنگاران غزه، نشان دهنده نگرانی‌های عمیق از روند افزایشی تهدید و قتل خبرنگاران است. این سازمان‌ها خواستار تحقیقات مستقل، شفاف و بی طرفانه برای روشن شدن چنین جنایاتی شده‌اند و در عین حال بر ضرورت حمایت‌های جدی تر از خبرنگاران در مناطق پرخطر تاکید دارند.

اما ضعف سازوکارهای حقوقی و قضایی در بسیاری از کشورها موجب شده است که موارد قتل و تهدید خبرنگاران بی پاسخ بماند و عوامل پشت پرده این خشونت‌ها بدون مجازات باقی بمانند. این امر پیامدهای مخربی بر آزادی رسانه و حق اطلاع رسانی عمومی‌دارد و باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

فریاد حقیقت و نیاز به بیداری جهانی

شهادت سرنا شیم در مرزهای ترکیه و سوریه و کشته شدن ده‌ها خبرنگار در غزه در میان جنگ و محاصره، بیانگر واقعیت تلخ و تکرارشونده ای است: خبرنگاران به عنوان صدای حقیقت، در خط مقدم نبرد قرار دارند و صدای آنها، صدای عدالت، آزادی و حقیقت است که نباید در هیاهوی جنگ و سیاست گم شود. حفاظت از جان و آزادی خبرنگاران، مسئولیتی انسانی و اخلاقی است که باید فراتر از مرزها دنبال شود.

به بیانی دیگر، در عصر اطلاعات، جایی که رسانه‌ها نقش محوری در شکل دهی به افکار عمومی و تصمیم گیری‌های سیاسی دارند، از دست دادن خبرنگاران به معنای از دست رفتن بخشی از حقیقت و عدالت است. سرنا شیم و همکارانش راهی دشوار را انتخاب کردند؛ راهی که نیازمند حمایت همه جانبه برای تضمین امنیت و آزادی آنهاست.

مرگ سرنا شیم و حدود ۲۵۰ خبرنگار در غزه پایان یک مسیر نیست، بلکه آغاز فراخوانی است به جهان تا از خبرنگارانی که در خط مقدم جبهه حقیقت ایستاده‌اند، حمایت کند. اینها چراغ‌هایی هستند که حتی در تاریک‌ترین شب‌ها نیز می‌درخشند و روشنی بخش راه ما به سوی دنیایی عادلانه تر و شفاف‌تر هستند.