به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، در پی مرگ مشکوک خبرنگار پرس تی وی در تصادف با یک کامیون میکسر بتون ساز راننده این کامیون دستگیر شد.

روز گذشته خانم سرنا شیم در راه برگشت از محل تهیه گزارش با یک کامیون میکسر تصادف کرده و جان سپرد.

همچنین در این حادثه همکار فیلمبردار وی به شدت زخمی شد.

در پی این حادثه مشکوک راننده این کامیون دستگیر شده است.

گفته شده است این خبرنگار پرس تی وی تصاویری از اعزام گروه های تروریستی به داخل خاک سوریه از طریق ترکیه تحت پوشش کامیون های سازمان ملل تهیه کرده بوده است.

همچنین دو روز قبل وی در گزارشی از تهدید شدن خود خبر داده بود.