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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۳۹

هوای مشهد ناسالم است

هوای مشهد ناسالم است

مشهد- با افزایش غلظت آلاینده‌ها، کیفیت هوای مشهد با شاخص ۱۲۸ در وضعیت نارنجی قرار دارد و برای گروه‌های حساس ناسالم اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص لحظه‌ای هوای مشهد امروز جمعه دوم آبان ماه با ثبت عدد ۱۲۸ در وضعیت نارنجی و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

همچنین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص کلی ۱۲۳ در وضعیت نارنجی (ناسالم برای گروه‌های حساس) قرار داشت.

کیفیت هوا در مناطق ساختمان، وحدت و سجاد در وضعیت قرمز (ناسالم برای تمامی گروه‌ها) همچنین در مناطق صدف، ویلا و آوینی در وضعیت قابل قبول و بقیه مناطق در وضعیت نارنجی (ناسالم برای گروه‌های حساس) قرار دارد.

کد مطلب 6632511

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