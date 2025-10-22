  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۷

کیفیت هوا در ۵ منطقه مشهد در وضعیت قرمز قرار گرفت

مشهد- با افزایش غلظت آلاینده‌ها، کیفیت هوای پنج منطقه مشهد به وضعیت قرمز رسید و برای تمامی گروه‌های سنی ناسالم اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص لحظه‌ای هوای مشهد امروز چهارشنبه سی ام مهرماه با ثبت عدد ۱۳۴ در وضعیت نارنجی و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

همچنین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص کلی ۱۳۰ در وضعیت نارنجی (ناسالم برای گروه‌های حساس) قرار داشت.

کیفیت هوا در مناطق ساختمان، وحدت، سجاد، مفتح و خیام شمالی در وضعیت قرمز (ناسالم برای تمامی گروه‌ها) همچنین در مناطق طرق، تقی آباد، رسالت، الهیه، هفت حوض، سرافرازان و چمن در وضعیت نارنجی (ناسالم برای گروه‌های حساس) و بقیه مناطق در وضعیت زرد (قابل قبول) قرار دارد.

