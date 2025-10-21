  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۱

آلودگی هوای مشهد بار دیگر سلامت گروه‌های حساس را تهدید کرد

مشهد- شاخص کیفیت هوای مشهد با رسیدن به عدد ۱۱۸ وارد محدوده نارنجی شد و بر اساس اعلام مرکز پایش، هوای شهر برای گروه‌های حساس ناسالم گزارش شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص لحظه‌ای هوای مشهد امروز سه شنبه بیست و نهم مهرماه با ثبت عدد ۱۱۸ در وضعیت نارنجی و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

همچنین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص کلی ۱۲۵ در وضعیت نارنجی (ناسالم برای گروه‌های حساس) قرار داشت.

کیفیت هوا در مناطق ساختمان، سجاد، رسالت و مفتح ساختمان و نخریسی در وضعیت قرمز (ناسالم برای تمامی گروه‌ها) همچنین در مناطق طرق، تقی آباد، الهیه، هفت حوض، سرافرازان و چمن در وضعیت نارنجی (ناسالم برای گروه‌های حساس) و بقیه مناطق در وضعیت زرد (قابل قبول) قرار دارد.

