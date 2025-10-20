هوای مشهد در وضعیت ناسالم قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دادههای مرکز پایش آلایندههای زیست محیطی مشهد، شاخص لحظهای هوای مشهد امروز دوشنبه بیست و هشتم مهرماه با ثبت عدد ۱۱۳ در وضعیت نارنجی و در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
همچنین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص کلی ۱۰۵ در وضعیت نارنجی (ناسالم برای گروههای حساس) قرار داشت.
کیفیت هوا در دو منطقه ساختمان و نخریسی در وضعیت قرمز (ناسالم برای تمامی گروهها) منطقه وحدت در وضعیت نارنجی (ناسالم برای گروههای حساس) و بقیه مناطق در وضعیت زرد (قابل قبول) قرار دارد.
