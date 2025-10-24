تشدید تحرکات نظامی آمریکا علیه ونزوئلا و واکنش رئیس جمهور مکزیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کلودیا شینباوم رئیس جمهور مکزیک اعلام کرد که با اقدام دولت و ارتش آمریکا در بمباران قایق‌ها در کارائیب مخالف است.

رئیس جمهور مکزیک در پاسخ به سوالی در مورد حملات اخیر به قایق‌هایی که آمریکا آنها را قاچاقچیان مواد مخدر می داند، گفت که با حملات آمریکا به قایق‌ها در سواحل آمریکای جنوبی موافق نیست.

شینباوم گفت: بدیهی است که ما موافق نیستیم. قوانین بین‌المللی در مورد نحوه برخورد با حمل و نقل غیرقانونی مواد مخدر یا اسلحه در آب های بین المللی وجود دارد و ما این موضوع را به دولت ایالات متحده و به طور علنی ابراز کرده ایم.

او افزود که مکزیک به دنبال توسعه روابط خود با ایالات متحده است، اما اصول حاکمیت، خودمختاری و عدم دخالت در امور سایر کشورها را کنار نخواهد گذاشت.

از سوی دیگر وال‌استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی و داده های پروازی گزارش داد که در بحبوبه تنش‌ها میان دولت و آمریکا و ونزوئلا، دو فروند بمب‌افکن دوربرد B-1 آمریکا روز پنج‌شنبه در نزدیکی حریم هوایی ونزوئلا به پرواز درآمدند.

یکی از مقامات دفاعی آمریکا به وال استریت ژورنال گفت که این هواپیماها در هیچ‌یک از پایگاه های منطقه ای مستقر نیستند، زیرا توانایی رسیدن به هر نقطه‌ای از کارائیب از خاک آمریکا را دارند.

مقام دیگری نیز افزود که ماموریت‌های بیشتری با حضور بمب‌افکن‌ها به‌زودی انجام خواهد شد.

تنش‌ها در منطقه در حالی رو به افزایش است که واشنگتن مدعی جنگ علیه قاچاقچیان مواد مخدر است.

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، پیش‌تر گفته بود کشورش ممکن است پس از انجام حملات دریایی، اهداف زمینی در آمریکای جنوبی را نیز مورد هدف قرار دهد.

ولادیمیر پادریو لوپز وزیر دفاع ونزوئلا روز پنجشنبه هشدار داد هرگونه عملیات مخفی سازمان سیا علیه کشورش با شکست روبرو خواهد شد.

وی گفت: ما می دانیم که سیا در ونزوئلا حضور دارد. ممکن است هر تعداد واحد وابسته به سیا را در عملیات‌های مخفیانه مستقر کنند اما هر تلاشی از سوی آن‌ها شکست خواهد خورد.