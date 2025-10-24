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۲ آبان ۱۴۰۴، ۲۳:۵۵

سی ان ان: ترامپ در حال بررسی بمباران ونزوئلا است

سی ان ان: ترامپ در حال بررسی بمباران ونزوئلا است

شبکه خبری سی ان ان اعلام کرد که رئیس‌جمهور آمریکا در حال بررسی بمباران اهدافی داخل ونزوئلا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه سی‌ان‌ان به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا (بر اساس ادعاهای خود)، در حال بررسی طرح‌هایی برای بمباران «تأسیسات تولید کوکائین و مسیرهای قاچاق مواد مخدر» در داخل ونزوئلا است.

«ولادمیر پادرینو لوپز» وزیر دفاع ونزوئلا دقایقی قبل از انتشار این خبر گفت که کشورش به راه خود ادامه خواهد داد و تهدید و ترور نمی‌تواند مانعی برای ادامه این راه باشد.

وی افزود: با استقرار تجهیزات هوایی و دریایی ایالات متحده، تهدیدی در دریای کارائیب وجود دارد، اما ما بدون ترس عمل می‌کنیم. ما اکنون با شدیدترین تهدید نظامی در بیش از ۱۰۰ سال گذشته روبرو هستیم.

وزیر دفاع ونزوئلا گفت که آمریکا هر روز به سواحل ونزوئلا نزدیک‌تر می‌شود.

گفتنی است که ترامپ به بهانه مبارزه با مواد مخدر و با هدف بر اندازی نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا بزرگ‌ترین ناوگان نظامی را در کارائیب مستقر کرده و با صدور مجوز انجام عملیات توسط سیا، ونزوئلا را به آستانه جنگی کشانده که می‌تواند کل آمریکای لاتین را در آتش بسوزاند.

هم اکنون بیش از ۱۰ درصد کل ظرفیت نظامی آمریکا در آب‌های کارائیب حضور دارند. چهار ناوشکن، یک زیردریایی هسته‌ای، یک رزمنا و موشک‌انداز و بیش از ۴۵۰۰ نیروی دریایی آمریکا به همراه جنگنده‌های F-۳۵، بمب‌افکن‌های استراتژیک B-۵۲ و پهپادهای جاسوسی که در مجموع تصویری را می‌سازند که فراتر از یک عملیات ضدمواد مخدر است.

مارکو روبیو وزیر جنگ آمریکا نیز امروز اعلام کرد که واشنگتن یک حمله شبانه را علیه یک کشتی در دریای کارائیب نزدیک ونزوئلا انجام داده است.

بر اساس اعلام روبیو، در این حمله که به بهانه حمل مواد مخدر توسط این کشتی انجام شده، ۶ نفر کشته شده‌اند.


کد مطلب 6633072

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    نظرات

    • عجب US ۰۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
      1 0
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      امریکا یاد گرفته که به کشور مورد نظر از راه دور حمله می کند و خودش هم هیچ خسارتی نمی دهد و به دو نتیجه خیلی خیلی مهم میرسد. 1 - کشور مورد نظر را 20 سال عقب می اندازد. 2 - خواسته اسلحه سازی های امریکا براورده می شود.
    • IR ۰۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
      1 0
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      اگر در بمباران مادورو حفظ بکنید پیروزی کاری در عراق افغانستان سوریه ولبنان و ویتنام انجام داده در آنجا هم ادامه خواهد داد مرگ بر ترامپ ونتانیاهو
    • IR ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
      2 0
      پاسخ
      مادورو خود خاک آمریکا را تهدید بکند چین موشکهای زمین به زمین دراختیارش قرار بدهد

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