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۲ آبان ۱۴۰۴، ۲۳:۴۱

وزیر دفاع ونزوئلا: تهدید و ترور مانع ادامه راه ما نمی‌شود

وزیر دفاع ونزوئلا: تهدید و ترور مانع ادامه راه ما نمی‌شود

وزیر دفاع ونزوئلا گفت که این کشور با وجود تهدید و ترورها به راه خود ادامه خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «ولادمیر پادرینو لوپز» وزیر دفاع ونزوئلا گفت که کشورش به راه خود ادامه خواهد داد و تهدید و ترور نمی‌تواند مانعی برای ادامه این راه باشد.

وی افزود: با استقرار تجهیزات هوایی و دریایی ایالات متحده، تهدیدی در دریای کارائیب وجود دارد، اما ما بدون ترس عمل می‌کنیم. ما اکنون با شدیدترین تهدید نظامی در بیش از ۱۰۰ سال گذشته روبرو هستیم.

وزیر دفاع ونزوئلا گفت که آمریکا هر روز به سواحل ونزوئلا نزدیک‌تر می‌شود.

گفتنی است که ترامپ به بهانه مبارزه با مواد مخدر و با هدف بر اندازی نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا بزرگ‌ترین ناوگان نظامی را در کارائیب مستقر کرده و با صدور مجوز انجام عملیات توسط سیا، ونزوئلا را به آستانه جنگی کشانده که می‌تواند کل آمریکای لاتین را در آتش بسوزاند.

هم اکنون بیش از ۱۰ درصد کل ظرفیت نظامی آمریکا در آب‌های کارائیب حضور دارند. چهار ناوشکن، یک زیردریایی هسته‌ای، یک رزمنا و موشک‌انداز و بیش از ۴۵۰۰ نیروی دریایی آمریکا به همراه جنگنده‌های F-۳۵، بمب‌افکن‌های استراتژیک B-۵۲ و پهپادهای جاسوسی که در مجموع تصویری را می‌سازند که فراتر از یک عملیات ضدمواد مخدر است.

مارکو روبیو وزیر جنگ آمریکا نیز امروز اعلام کرد که واشنگتن یک حمله شبانه را علیه یک کشتی در دریای کارائیب نزدیک ونزوئلا انجام داده است.

بر اساس اعلام روبیو، در این حمله که به بهانه حمل مواد مخدر توسط این کشتی انجام شده، ۶ نفر کشته شده‌اند.

کد مطلب 6633063

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    نظرات

    • IR ۰۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
      2 0
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      درود بر ونزوئلا
    • ناشناس IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
      0 0
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      سیمون بولیوار یک فرد انقلابی از کشور ونزوئلا بوده است که اکثر ،کشورهای لاتین را از یوغ استعمارگران در آورد و استقلال داد.مردم ونزوئلا همه سلحشور وانقلابی هستند و آمریکا از همین الان خود را برنده جنگ نباید بداند.
    • محمد IR ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
      0 0
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      اتفاقا دولت ونزو چون طرفدار مردمی ندارد بنفع خودشونه سریعا فرار کنن

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