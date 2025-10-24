به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدابراهیم موسوی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه آوج به مومنان توصیه کرد با ترس از خدا و انجام اعمال صالح، زمینه ورود رحمت الهی را فراهم سازند و افزود: طبق روایات، اگر جامعه به گناه روی آورد، خداوند باران رحمت خود را کم می‌کند و بارش به کوه‌ها و بیابان‌ها منتقل خواهد شد.

امام جمعه آوج ضمن قرائت بخشی از دعای شریف کمیل اظهار کرد: در این دعا از خداوند مسئلت می‌کنیم که گناهان‌مان را ببخشد تا رحمت و نعمت الهی به سوی ما سرازیر گردد.

وی همچنین هشدار داد: گاهی اعمال انسان مانع از رسیدن نماز و عبادت او به درگاه الهی می‌شود.

موسوی در ادامه به مسائل اقتصادی و اجتماعی اشاره کرد و بیان داشت: سیاست‌هایی که توسط سران قوا برای رفع مشکلات وضع می‌شود گاهی با چالش‌هایی چون گرانی مواجه است اما یکی از عوامل اصلی بروز این مشکلات، عادی شدن گناهان همچون ظلم، حیله، ترک امر به معروف و نهی از منکر است که مانع برگشت رحمت الهی به جامعه می‌گردد.

در آغاز خطبه دوم امام جمعه آوج، تقوای الهی را عامل بازدارنده از بدی‌ها خواند و با اشاره به سالروز تاسیس سازمان ملل تصریح کرد: وجود سازمان ملل مانع از ظلم و جنایات استکباری نشده است چرا که جهت‌گیری‌های این نهاد گاهی متأثر از افکار آمریکای جنایتکار است.

وی افزود: سیاست‌ها و اقدامات قلدرمآبانه آمریکا در منطقه نتیجه‌ای جز شکست و رسوایی برای این کشور نداشته و خواستار خروج نیروهای بیگانه از منطقه شد.

سیدابراهیم موسوی با یادآوری مقاومت و مواضع امام راحل درباره طرح «کاپیتولاسیون» گفت: امام بزرگوار آن را مخالف قرآن و شریعت و در حکم برده‌داری ملت ایران دانست و به مخالفت قاطع با این طرح پرداخت.

امام جمعه آوج ضمن تبریک سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار بر الگوگیری از صبر، استقامت و روشنگری آن بانوی بزرگوار تأکید کرد و خواستار رعایت پدافند غیرعامل برای جلوگیری از بروز مشکلات در کشور شد.

موسوی در بخش دیگری از سخنانش با گرامیداشت روز بسیج دانش‌آموزی، یاد و نام شهید نوجوان حسین فهمیده را نمونه‌ای از شجاعت و ایثار برای جوانان و نوجوانان برشمرد و گفت: امام راحل از این نوجوان به‌عنوان الگویی رشید یاد کردند.

امام جمعه آوج با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: ایران امروز معادلات جهانی را به‌هم زده و به دشمنان به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی هشدار می‌دهد که در صورت هر گونه تجاوز، پاسخی قاطع و محکم دریافت خواهند کرد.

وی در پایان تأکید کرد: اگر مسئولان و مردم به منویات و راهبردهای رهبری عمل کنند، تحریم‌ها بی‌اثر خواهد شد.