به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید ابراهیم موسوی در خطبههای این هفته نماز جمعه پس از توصیه به رعایت تقوای الهی، یکی از بزرگترین گناهان را بردن آبروی دیگران با غیبت و تهمت دانست و گفت: روایت است اگر دیدید کسانی به عیبجویی دیگران مشغولند، انسان باید به عیبهای خود بپردازد. هر کس از آبروی مؤمن دفاع کند، میان او و آتش جهنم فاصله خواهد افتاد.
وی با قدردانی از حضور بسیجیان در نماز جمعه و اجرای برنامه میقات صالحین در مصلی افزود: امیدواریم حضور پررنگ بسیجیان همچنان موجب شکوه این فریضه الهی شود.
امام جمعه آوج در ادامه با اشاره به توطئههای دشمنان اظهار کرد: دشمنان از جهل مردم سوءاستفاده میکنند و تلاش دارند آنان را از مسیر پیامبر، امام و حاکمان صالح دور کنند.
موسوی با قدردانی از حضور گسترده مردم، نیروهای نظامی و انتظامی در تشییع شهدای گمنام در شهرستان گفت: مردم قدرشناس آوج با حضور باشکوه خود بار دیگر نشان دادند که راه شهدا همچنان زنده است.
وی با اشاره به شهادت حضرت زهرا (س) و جایگاه معنوی آن حضرت بیان کرد: حضرت زهرا (س) همچون لیلهالقدر سرنوشتساز است؛ نوری که قبل از خلقت جهان آفریده شد و اطاعت از او واجب است. ایشان الگوی تمامی ائمه و اسوه ما در دفاع از ولایت و سبک زندگی خانوادگی هستند.
او افزود: شرکت در نماز جمعه و حضور در مجالس عزای حضرت زهرا (س) از نسیمهای رحمت الهی است و انتظار داریم این مراسم در سراسر شهرستان با شکوه برگزار شود.
امام جمعه آوج در ادامه با گرامیداشت هفته بسیج گفت: بسیج از روز نخست تشکیل، کارکردهای مهمی داشته است و امروز نیز در عرصه جهاد سازندگی و خدمترسانی نقشآفرینی میکند. حضرت زهرا (س) نیز به معنای واقعی یک بسیجی بود و در همه صحنهها برای دفاع از ولایت حاضر میشد، همانگونه که بسیجیان امروز در عرصههای مختلف حضور دارند.
وی با اشاره به سفر اخیر رئیسجمهور به استان ابراز امیدواری کرد: انشاءالله تصمیمات اتخاذ شده موجب رفع مشکلات و تقویت اقدامات جهادی شود. معیشت مردم از مهمترین مسائل است و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
موسوی همچنین بر موضوع عفاف و حجاب تأکید کرد و گفت: بحث حجاب فراتر از یک روسری است و نباید در ادارات دولتی شاهد هنجارشکنی باشیم. دشمن با هزینههای کلان تلاش میکند حیا و حجاب را تضعیف کند؛ زنان ما باید از حضرت زهرا (س) الگو بگیرند نه از نمونههای بیاساس و بیمحتوا.
خطیب جمعه آوج در بخش پایانی سخنان خود، تحریم برخی شرکتهای نفتی ایران و قطعنامه اخیر شورای حکام علیه ایران را نشانه درماندگی دشمن دانست و اظهار کرد: این اقدامات غیرقانونی و ننگی تاریخی برای این نهادهاست. آنها باید از استفاده صلحآمیز انرژی هستهای حمایت کنند، نه اینکه با سکوت در برابر حملات دشمنان و فشار علیه ایران، سبب جسارت بیشتر آنان شوند.
