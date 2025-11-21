  1. استانها
موسوی: بسیج در همه عرصه‌ها تکیه‌گاه انقلاب است

آوج- امام جمعه آوج با بیان اینکه دفاع از آبروی مؤمن سپری در برابر آتش جهنم است، گفت: بسیج در همه عرصه‌ها تکیه‌گاه انقلاب است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم موسوی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه پس از توصیه به رعایت تقوای الهی، یکی از بزرگ‌ترین گناهان را بردن آبروی دیگران با غیبت و تهمت دانست و گفت: روایت است اگر دیدید کسانی به عیب‌جویی دیگران مشغولند، انسان باید به عیب‌های خود بپردازد. هر کس از آبروی مؤمن دفاع کند، میان او و آتش جهنم فاصله خواهد افتاد.

وی با قدردانی از حضور بسیجیان در نماز جمعه و اجرای برنامه میقات صالحین در مصلی افزود: امیدواریم حضور پررنگ بسیجیان همچنان موجب شکوه این فریضه الهی شود.

امام جمعه آوج در ادامه با اشاره به توطئه‌های دشمنان اظهار کرد: دشمنان از جهل مردم سوءاستفاده می‌کنند و تلاش دارند آنان را از مسیر پیامبر، امام و حاکمان صالح دور کنند.

موسوی با قدردانی از حضور گسترده مردم، نیروهای نظامی و انتظامی در تشییع شهدای گمنام در شهرستان گفت: مردم قدرشناس آوج با حضور باشکوه خود بار دیگر نشان دادند که راه شهدا همچنان زنده است.

وی با اشاره به شهادت حضرت زهرا (س) و جایگاه معنوی آن حضرت بیان کرد: حضرت زهرا (س) همچون لیله‌القدر سرنوشت‌ساز است؛ نوری که قبل از خلقت جهان آفریده شد و اطاعت از او واجب است. ایشان الگوی تمامی ائمه و اسوه ما در دفاع از ولایت و سبک زندگی خانوادگی هستند.

او افزود: شرکت در نماز جمعه و حضور در مجالس عزای حضرت زهرا (س) از نسیم‌های رحمت الهی است و انتظار داریم این مراسم در سراسر شهرستان با شکوه برگزار شود.

امام جمعه آوج در ادامه با گرامیداشت هفته بسیج گفت: بسیج از روز نخست تشکیل، کارکردهای مهمی داشته است و امروز نیز در عرصه جهاد سازندگی و خدمت‌رسانی نقش‌آفرینی می‌کند. حضرت زهرا (س) نیز به معنای واقعی یک بسیجی بود و در همه صحنه‌ها برای دفاع از ولایت حاضر می‌شد، همان‌گونه که بسیجیان امروز در عرصه‌های مختلف حضور دارند.

وی با اشاره به سفر اخیر رئیس‌جمهور به استان ابراز امیدواری کرد: ان‌شاءالله تصمیمات اتخاذ شده موجب رفع مشکلات و تقویت اقدامات جهادی شود. معیشت مردم از مهم‌ترین مسائل است و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

موسوی همچنین بر موضوع عفاف و حجاب تأکید کرد و گفت: بحث حجاب فراتر از یک روسری است و نباید در ادارات دولتی شاهد هنجارشکنی باشیم. دشمن با هزینه‌های کلان تلاش می‌کند حیا و حجاب را تضعیف کند؛ زنان ما باید از حضرت زهرا (س) الگو بگیرند نه از نمونه‌های بی‌اساس و بی‌محتوا.

خطیب جمعه آوج در بخش پایانی سخنان خود، تحریم برخی شرکت‌های نفتی ایران و قطعنامه اخیر شورای حکام علیه ایران را نشانه درماندگی دشمن دانست و اظهار کرد: این اقدامات غیرقانونی و ننگی تاریخی برای این نهادهاست. آنها باید از استفاده صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای حمایت کنند، نه اینکه با سکوت در برابر حملات دشمنان و فشار علیه ایران، سبب جسارت بیشتر آنان شوند.

