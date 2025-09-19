به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام سید ابراهیم موسوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با دعوت مؤمنان به رعایت تقوای الهی، بر اهمیت همدلی با مسلمانان جهان تأکید کرد و گفت: بی‌تفاوتی نسبت به ظلم روا شده بر مسلمانان، خلاف سیره اهل بیت (ع) است و اگر ببینیم حقی از مظلومی ضایع می‌شود نباید سکوت کنیم.

وی با اشاره به ماهیت استعماری استکبار جهانی، اظهار کرد: ملت ایران از پیش از انقلاب تاکنون همواره در برابر آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی ایستاده است و فراموش نمی‌کنیم که امام بزرگوار فرمودند «آمریکا شیطان بزرگ است» و باید آن را زیر پا له کرد.

امام جمعه آوج با بیان اینکه روشنگری‌های امامین انقلاب موجب بیداری ملت‌ها شده، افزود: امروز مردم دنیا یک‌صدا فریاد انزجار خود را از جنایت‌های آمریکا و اسرائیل سر داده‌اند و این موج بیداری اسلامی، حاصل بصیرت و ایستادگی ملت ایران است.

وی ظهور امام عصر (عج) را مظهر عدالت‌خواهی و ظلم‌ستیزی دانست و گفت: ان‌شاءالله به زودی چشمان بشریت به جمال نورانی حضرت ولی‌عصر (عج) منور خواهد شد و جهان از ظلم و ستم رهایی خواهد یافت.

حجت‌الاسلام موسوی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، این مناسبت را نماد عزت و ایثار ملت ایران دانست و تصریح کرد: حمایت‌های استکبار جهانی موجب حمله رژیم بعث عراق به ایران شد، اما دشمنان که تصور می‌کردند در سه روز ایران را تصرف خواهند کرد، با رشادت‌های رزمندگان اسلام حتی یک وجب از خاک کشور را به دست نیاوردند.

وی با بیان اینکه جبهه‌های جنگ دانشگاه خودسازی بودند، خاطرنشان کرد: دفاع مقدس انسان‌هایی را تربیت کرد که در تراز انقلاب اسلامی قرار گرفتند و تجربه این دوران، کشور را قوی و آبدیده ساخت.

امام جمعه آوج با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر، گفت: ایران اسلامی در این نبرد نشان داد که روی پای خود ایستاده و لحظه‌ای از آرمان‌هایش عقب‌نشینی نخواهد کرد.

وی بیان کرد: دشمنان باید بدانند که معادلات امروز دنیا تغییر کرده و دیگر نمی‌توانند با واژه‌هایی چون «اسنپ‌بک»، «ماشه» و «تحریم» ایران را به زانو درآورند.

وی با تأکید بر اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: ایران اسلامی متکی به نفت نیست و با تقویت وابستگی به ظرفیت‌های داخلی، در عرصه‌های نظامی و اقتصادی به دشمنان نشان داده که توجه به داخل چه ثمراتی دارد.

حجت‌الاسلام موسوی در ادامه خواستار قطع روابط اقتصادی کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی شد و گفت: کشورهای اسلامی باید یک ارتش قوی تشکیل دهند تا بتوانند در برابر آمریکا و اسرائیل ایستادگی کنند و از ملت‌های مظلوم دفاع نمایند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی شهرستان آوج، از مسئولان استانی و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خواست برای رفع محرومیت از این منطقه تلاش بیشتری داشته باشند.

امام جمعه آوج در پایان یادآور شد: مردم این شهر زمین‌های دانشگاه پیام نور را رایگان اهدا کرده‌اند تا زمینه رشد علمی جوانان فراهم شود لذا انتظار داریم مسئولان در راستای ابقای دانشگاه‌های شهرستان اقدام جدی داشته باشند