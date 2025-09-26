به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم موسوی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه آوج با اشاره به نقش جهاد و مقاومت در حفظ عزت ملی، اظهار داشت: در سایه جهاد و ایستادگی به نقطه‌ای رسیده‌ایم که آمریکا و کشورهای اروپایی از رشد ایران می‌ترسند و به دنبال ضربه زدن به آن هستند.

وی با بیان اینکه کوتاه آمدن در برابر دشمن، جز خسارت چیزی به دنبال ندارد، افزود: تاریخ ۵۰۰ ساله ایران گواهی می‌دهد که هر عقب‌نشینی، به کوچک شدن کشور منجر شده است.

حجت‌الاسلام موسوی حمایت از مظلومان را مصداق جهاد زبانی دانست و افزود: اسلام برای رونق خود گاهی نیاز به جهاد دارد. مجاهد فی سبیل‌الله جایگاهی دارد که نصیب هر کسی نمی‌شود.

وی با بیان اینکه امروز اقتدار ایران، نتیجه همین جهاد است، تاکید کرد: وقتی مردم به خیابان آمدند و پای نظام ایستادند، آمریکا و اسرائیل غاصب دچار وحشت شدند.

وی با مقایسه وضعیت کشورهای منطقه، گفت: قطر نتوانست از خود دفاع کند، اما یمن با مقاومت خود، اقتصاد اسرائیل را فلج کرده است و این اقتدار، امنیت می‌آورد و امنیت در گرو قوی شدن در همه عرصه‌هاست.

امام جمعه آوج با اشاره به سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، آن را عزتمندانه و مبتنی بر منطق و حقیقت دانست و گفت: در سازمان ملل همه دروغ می‌گویند، اما رئیس‌جمهور ما صدای حق ملت ایران بود و این مواضع شجاعانه شایسته قدردانی است.

وی با انتقاد از شرط‌گذاری کشورهای اروپایی برای مذاکره با آمریکا، تصریح کرد: این شرط، ذلت برای آن‌ها و گرفتاری برای ما است.

حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه مذاکره‌ای که خواست آمریکا را تحمیل کند بن‌بست محض است، تصریح کرد: برخی با طرح مذاکره، اتحاد مردم را زیر سؤال می‌برند اما باید توکل بر خدا داشته باشیم و ایمان را تقویت کنیم، چرا که وعده الهی نصرت دینداران است.

حجت‌الاسلام موسوی همچنین با اشاره به افشای اطلاعات از رژیم صهیونیستی، گفت: اطلاعات منتشرشده از اسرائیل غاصب، نشانه نفوذ اطلاعاتی ایران است.

وی با گرامیداشت سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، اظهار داشت: شهادت آن سید مقاومت، سید حسن‌های زیادی را تربیت خواهد کرد. این مسیر ادامه دارد.

امام جمعه آوج با تأکید بر ضرورت معرفی سیره شهدا به نسل جوان، گفت: جوانان ما اطلاعات کاملی از فوتبالیست‌ها و هنرپیشه‌ها دارند، اما از شهدا چیزی نمی‌دانند و اگر ما کوتاهی کنیم دشمن جای آن را با محتوای مسموم پر خواهد کرد.