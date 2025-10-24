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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۵۳

پیروزی یک نیمه ای ملوان مقابل استقلال خوزستان

پیروزی یک نیمه ای ملوان مقابل استقلال خوزستان

نیمه اول دیدار تیم‌های فوتبال ملوان و استقلال خوزستان با برتری شاگردان مازیار زارع به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال ملوان و استقلال خوزستان در هفته هشتم لیگ برتر امروز جمعه دوم آبان و از ساعت ۱۷ در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی به مصاف هم رفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه  یک بر صفر به سود شاگردان مازیار زارع به پایان رسید.

بازی با حملات محتاطانه دو تیم آغاز شد، اما از همان دقایق ابتدایی استقلال خوزستان سعی داشت با پرس از جلو مانع شکل‌گیری حملات ملوان شود. در دقیقه ۳ این دیدار، حمید بوحمدان با خطایی در میانه میدان از داور مسابقه کارت زرد گرفت تا نخستین اخطار بازی به نام بازیکنان تیم مهمان ثبت شود.

در ادامه، ملوانی‌ها که از حمایت هواداران خود بهره‌مند بودند، رفته‌رفته نبض بازی را در اختیار گرفتند و با پاس‌های کوتاه و حرکات ترکیبی سعی کردند به عمق دفاع حریف نفوذ کنند. سرانجام این فشار در دقیقه ۲۳ نتیجه داد؛ جایی که غلامرضا ثابت ایمانی با پاسی هوشمندانه امیررضا افسرده را در موقعیت گل قرار داد و این بازیکن با ضربه‌ای دقیق دروازه تیم تحت هدایت امیر خلیفه‌اصل را باز کرد.

در دقایق باقی‌مانده نیمه نخست تلاش بازیکنان استقلال خوزستان برای جبران نتیجه ثمری نداشت تا شاگردان مازیار زارع با برتری یک بر صفر راهی رختکن شوند.

کد مطلب 6632877

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