ملوان روی نوار پیروزی/ یک شکست دیگر برای استقلال خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال ملوان و استقلال خوزستان در هفته هشتم لیگ برتر امروز جمعه دوم آبان و از ساعت ۱۷ در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود شاگردان مازیار زارع به پایان رسید.

بازی با حملات محتاطانه دو تیم آغاز شد، اما از همان دقایق ابتدایی استقلال خوزستان سعی داشت با پرس از جلو مانع شکل‌گیری حملات ملوان شود. در دقیقه ۳ این دیدار، حمید بوحمدان با خطایی در میانه میدان از داور مسابقه کارت زرد گرفت تا نخستین اخطار بازی به نام بازیکنان تیم مهمان ثبت شود.

در ادامه، ملوانی‌ها که از حمایت هواداران خود بهره‌مند بودند، رفته‌رفته نبض بازی را در اختیار گرفتند و با پاس‌های کوتاه و حرکات ترکیبی سعی کردند به عمق دفاع حریف نفوذ کنند. سرانجام این فشار در دقیقه ۲۳ نتیجه داد؛ جایی که غلامرضا ثابت ایمانی با پاسی هوشمندانه امیررضا افسرده را در موقعیت گل قرار داد و این بازیکن با ضربه‌ای دقیق دروازه تیم تحت هدایت امیر خلیفه‌اصل را باز کرد.

در دقایق باقی‌مانده نیمه نخست تلاش بازیکنان استقلال خوزستان برای جبران نتیجه ثمری نداشت تا شاگردان مازیار زارع با برتری یک بر صفر راهی رختکن شوند.

شاگردان زارع در دقیقه ۸۳ بار دیگر موفق به گلزنی شدند؛ امیر سواد با حضوری به‌موقع در محوطه جریمه و ضربه‌ای دقیق، گل دوم ملوان را به ثمر رساند تا حساب کار ۲ بر صفر شود.

استقلال خوزستان حملاتش را افزایش داد و در دقیقه ۸۶ با پاس تماشایی حجت احمدی، امیرمحمد سیمان‌پورشیجانی توانست دروازه ملوان را باز کند و اختلاف را به حداقل برساند.

در ادامه، بازیکنان تیم تحت هدایت امیر خلیفه‌اصل برای زدن گل تساوی تلاش کردند، اما دفاع منسجم ملوان اجازه کار بیشتری نداد تا در نهایت این دیدار با پیروزی ۲ بر یک ملوان خاتمه یابد.

با کسب این پیروزی ملوان ۱۲ امتیازی شد و استقلال خوزستان ۸ امتیازی باقی ماند.